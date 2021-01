ONLINE: Dakar se loučí. Udrží se Michek v desítce a vyhraje Macháček?

Nikdy to nebyla kategorie, ve které by Češi – na rozdíl třeba od Slováků – na Dakaru excelovali. Však už téměř čtvrtstoletí je mezi motorkáři tuzemským maximem 10. místo Stanislava Zlocha, tedy z dob, kdy se ještě rallye jezdila v Africe a byla spíš závodem dobrodruhů, nezlomných vytrvalců než každodenním sprintem profesionálů s dokonalým servisem.

Ale teď – v moderní éře Dakaru – i Češi našli světového jezdce. Tím mužem je Martin Michek.



„Jdu do boje, jdu se odevzdat. Budu se o to rvát, možná to teď řeknu trochu bláznivě, pojedu přes závit. Nenechám to ležet na zemi,“ slibuje Michek, desátý mezi motorkáři.

Ne, na posun výš to – pokud někdo z favoritů zásadně neselže – v pátek nevypadá. Naopak 14 minut za ním je Rakušan Walkner. A tak říká: „Bože, to bude krásná etapa. Už teď jsem z toho rozsypaný jak čínský čaj. Svrbí mě zápěstí.“

Před odletem do Saúdské Arábie sice několikrát opakoval, že jede závodit a chce být co nejvýše, s ohledem na velké zdravotní problémy v průběhu minulého roku ale ve velký výsledek moc nevěřil. Po kolapsu jater byl v ohrožení života a v nemocnici strávil několik týdnů.

„Absolutně jsem nečekal, že bych mohl bojovat o Top 10. Nečekal jsem ani, že budu bojovat o Top 20, kvůli těm věcem, které jsem měl. Je to super, že se můžu rovnat s úplnou špičkou. To mě hodně povzbuzuje.“

Právě Michkova touha udržet se v desítce bude z českého pohledu zřejmě tím nejzajímavějším příběhem závěrečného dakarského dějství. Ale jsou tu i jiné: Martin Macík je čtvrtý ve třídě kamionů, hned za ním pak Aleš Loprais. Jenže také u nich platí, že k posunu výš by jim v dnešní etapě, která se ponese spíše v rozlučkovém duchu, pomohl jen významný krach ruských kamazů před nimi.

„Budeme držet furt plný plyn a pokusíme se krátit náskok posádek před námi. Zároveň ale dál platí, že jedeme hlavou, nejdeme přes hranu. Chceme dojet zdraví,“ tvrdí Macík.

Ten na třetí místo ztrácí 36 minut, a tak poslední českou dakarskou medailí nejspíš dál zůstane zlato Josefa Macháčka z roku 2009.

Tehdy zvítězil na čtyřkolce, teď už na Dakaru krotí buggynu a v nich vede „podkategorii“ lehkých prototypů.

Tak přece jen nějaké prvenství – byť ne z hlavní třídy – asi Češi ukořistí.