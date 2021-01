ONLINE: Královská etapa, která dá na Dakaru rozhřešení. Jak uspějí Češi?

Však i ředitel závodu David Castera říká: „Mám od této zkoušky velká očekávání. Je nutné si na ni ponechat alespoň nějakou energii.“

Prvních 100 kilometrů bude čistě v dunách a cíl je v Janbu na pobřeží Rudého moře.

Pořadatelé kvůli vyplavené trase měřenou část zkrátili z původních 511 kilometrů, na druhou stranu přidali dva přejezdy navíc, takže celková porce se navýšila.

Bude to ryzí dakarský očistec a jistou výhodu má Martin Macík, vítěz posledních dvou etap, který do drsného testu vyrazí jako první z kamionů. Pátý muž pořadí se může vyhnout sevření od ruských kamazů, jak se to ve středu přihodilo Aleši Lopraisovi.

„Rusové si s námi hráli jako kočka s myší. Nepustili. Celou erzetu jsme jeli v jejich prachu. Takové soutěžení mě nebaví,“ říká Loprais, pro změnu čtvrtý celkově.



Udivuje Martin Michek mezi motorkáři, je už 12. „Podle organizátorů je to největší letošní strašák. Ale to tady je vlastně každá etapa. Všude číhá nějaké nebezpečí. Budu si muset dávat velký pozor, aby mě to zase někde nevystřelilo,“ uvedl.

Rodák z Českých Budějovic se však na Dakaru stále zlepšuje. Nyní už je blízko první desítky. „Dokud člověk neprojede cílem, tak je reálné všechno. Budu do toho dávat maximum a uvidíme, co to výsledkově udělá. Budu se ale hlavně soustředit na to, abych si to užil.“

Sil na to má podle šéfa stáje Orion MRG Ervína Krajčoviče stále dost. „Z Martinova výrazu v cíli mi vždycky přijde, že by klidně mohl vyrazit do další etapy. On i Milan Engel jsou na tom fyzicky dobře. Těla mají samozřejmě unavená, ale výrazně je nic netrápí,“ přiblížil Krajčovič. „Hodně strečují, aby trochu uvolnili svaly. A také používáme takové věcičky, které pomocí elektrických impulsů sval masírují a prokrvují,“ prozradil Krajčovič s tím, že Engel i Michek se mezi jednotlivými etapami snaží vždy pokud možno co nejvíce vyspat.

„Jenže já když si lehnu a zavřu oči, tak pořád vidím kameny, hroudy a skály. Člověku se vždy to závodění promítá,“ říká Michek.