Attíja vyhrál počtvrté Rallye Dakar, Tůma dojel mezi čtyřkolkami čtvrtý

Mezi automobily ovládl dnešní závěrečnou 12. etapu čtrnáctinásobný dakarský vítěz Stéphane Peterhansel z Francie, jenž však po problémech v úvodu rallye skončí až ve druhé desítce konečného pořadí. Attíja v závěru rallye neriskoval a za Peterhanselem zaostal o 7:04 minuty.

Loeb tak dokázal opět snížit jeho náskok v čele, přesto měl Katařan v konečném hodnocení k dobru téměř půl hodiny a po druhých místech v předchozích dvou letech si připsal další celkový triumf. Loeb skončil na Dakaru při šestém startu stříbrný podruhé. V roce 2017 jej porazil Peterhansel.

V kategorii motocyklů byl v pátek nejrychlejší Pablo Quintanilla z Chile, který skončil se ztrátou 3:27 minuty celkově druhý. O nejlepší český dílčí výsledek se postaral čtrnáctým časem Martin Michek, ale po čtvrteční více než čtyřhodinové ztrátě se umístí ve čtvrté desítce konečného pořadí. Nejlepším Čechem v kategorii je tak třiadvacátý Jan Brabec.

Vítěz dakarské soutěže motocyklistů Sam Sunderland.

Sunderland letošním triumfem navázal na vítězství z roku 2017, loni byl celkově třetí. Tovární jezdec Gas-Gas se v popředí výsledkové listiny držel od začátku rallye. Přestože vyhrál jen jednu etapu, ve vedení byl včetně dneška po osmi z nich. V závěrečné 164 km dlouhé rychlostní zkoušce byl Sunderland až devátý s odstupem 3:25 minuty na Quintanillu, vítězství na Dakaru ale jistě uhájil. Třetí místo obsadil Mathias Walkner z Rakouska.

Michek až do čtvrtka bojoval o umístění ve druhé desítce, poškozený ráfek na předním kole a několikahodinová ztráta jej ale vyřadila ze hry o solidní výsledek. Dnes byl o 6:17 minuty pomalejší než Quintanilla. „Pocity jsou odlišné od předchozího roku, ale silné. Minulý rok jsem vybojoval historický výsledek pro český motorsport, letos jsem rád, že jsem v cíli. Zažil jsem toho opravdu hodně. Nejdříve bloudění, kdy jsem ztratil hodinu, pak problémy s chlazením, dopravní nehoda až po havárii na duně a zničeném kole,“ vypočítal Michek problémy.

Pilot týmu Orion Moto Racing Group byl v průběhu rallye nejlépe osmnáctý. „Bylo tam šestnácté a sedmnácté místo na dohled, ztrácel jsem šest pět minut. Říkal jsem, že to zkusíme, co kdyby se povedla první patnáctka. To nakonec nevyšlo. Mě ale zajímají boje a závodění. Od toho jsme tady,“ uvedl. „Když mi pomohl ekvádorský závodník a půjčil mi kolo, ukáply slzy, že jsem mohl pokračovat dál. Po příjezdu do cíle jsem viděl poslední dva motorkáře, jak se objímají a jásají, že jsou po osmi hodinách v bivaku. To mě vrátilo na zem,“ dodal s tím, že má radost, že rallye dokončil.

Brabec zajel 34. čas a zůstal třiadvacátý. Milan Engel v závěru udržel celkově druhé místo v kategorii Original by Motul pro jezdce bez asistence. „Jsem rád, že jsem dobojoval druhé místo a že motorka vydržela. Jsem rád, že jsem neměl takové technické problémy. Samotná kategorie mi dávala přes prsty, musel jsem improvizovat během závodu a také pomáhat Martinovi. Musím pochválit organizátora, že udělal navigaci o dost složitější. Bylo to letos fakt těžké,“ řekl Engel, jenž dvakrát pomáhal na trati Michkovi a nabral tak rozhodující ztrátu.