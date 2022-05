Přes kvítí nebude do zatáček vidět, varuje Pech před závodem v Krumlově

Před dvěma týdny musel Pech během Rallye Šumava odstoupit kvůli závadě na hydraulice, jejíž příčinu stále neodhalil.

Krumlovská rallye se vrací do května.

Rozdíl tvoří vegetace, pangejty jsou zarostlé, tráva není posekaná. Skrývá to spoustu úskalí, můžeme prorazit pneumatiku. Nedá se plně spolehnout na rozpis, který si připravíme během tréninku. A přes rozkvetlou přírodu není vidět do zatáček. Takové zelené peklo, kterým projíždíte. Ale na druhou stranu je to strašně hezké.

1. místo obsadil Václav Pech při své poslední účasti na Rallye Český Krumlov.

Takže tentokrát bude závod náročnější než v listopadu?

Tehdy byla trať čitelnější, viděl jste o kus dál, co bude následovat. Teď vidíte začátek zatáčky, ale když to nemáte napsané v rozpise, tak nevíte, jak bude pokračovat.

Vysoké teploty vám problém nedělají?

Musím říct, že mi nevadí. Prostě si zvyknete. Je nepříjemné, že je člověk zpocený, ale když víte, do čeho jdete, tak se to dá vydržet. Musíte hodně pít a doplňovat energii.

Patří krumlovský závod mezi vaše oblíbenější v kalendáři?

Dá se říct, že ano. Rychlostní zkoušky má krásné. Šumavská příroda táhne, tahle soutěž je hodně navštěvovaná, takže i atmosféra je parádní. Zároveň máme ke Krumlovu ale velký respekt, v minulosti tu bylo hodně havárií a trať je strašně těžká.

Dáváte si víc záležet, když obhajujete loňské prvenství?

Tak to není. Přistupuju ke každému závodu, abych byl co nejlepší a pral se o stupně vítězů. Na tohle nemyslím.

6 měsíců uplynulo od loňského ročníku, který se konal v netradičním období.

Není obvyklé, aby se stejná rallye jela opět už po šesti měsících.

Je to poměrně zvláštní. Vzpomínám, že jsme něco podobného zažili na začátku tisíciletí při rallye na Slovensku. Jelo se v listopadu a začátkem roku pak znovu. Soutěž byla takřka stejná, jen počasí bylo rozdílné. Máte v živé paměti, jak jste to projeli minule, a budete se to snažit kopírovat. Ale jestli to je výhoda, nebo naopak, to nevím.

Hodláte si spravit chuť po odstoupení z Rallye Šumava?

V to doufá celý tým. Potkalo nás hodně smutné odstoupení těsně před cílem. Fakt jsme makali a udělali jsme všechno, abychom závady odstranili. Pevně věříme, že všechno bude v pořádku.

Jak jste řešili potíž s pochroumanou hydraulikou?

Příčinu závady jsme neodhalili, takže jsme museli naši hydrauliku poslat do Anglie. Budou ji tam zkoumat hadičku po hadičce, těleso po tělesu. Musí se prozkoušet různé tlaky a vibrace. Půjčili jsme si jinou, která není nová, ale plně funguje.

Už vám první dva závody v sezoně naznačily, kde byste se mohli pohybovat?Zatím jsme jeli v obou případech o první místo, což bychom chtěli i tentokrát. Bojujeme o to ale ve třech a nikdo to nemá jisté. Je to napínavé, o to víc se těším.