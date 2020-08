Startuje plochodrážní Grand Prix, mimo Polsko se pojede jen v Praze

V roli obhájce titulu bude na startu Polák Bartosz Zmarzlik a mezi patnáctkou stálých jezdců jsou i dva bývalí šampioni Brit Tai Woffinden a Australan Jason Doyle. Opět chybějí čeští reprezentanti, ale v Praze zasáhne na základě divoké karty do bojů o světové body Václav Milík a připraveni budou náhradníci Eduard Krčmář a Jan Kvěch.

Vratislav bude hostit druhý závod hned v sobotu, ve stejném režimu se pak pojede v Gorzówě (11. a 12. září), Praze (18. a 19. září) a Toruni (2. a 3. října). Podle původního kalendáře se mělo jet deset závodů v sedmi zemích.

„Jsem zvědavý, jaké to letos bude. Když bude mít člověk dobrý první den, může mu to pomoct v druhém závodě. Nutně to ale neplatí. Největší problém může nastat, když se v prvním dnu něco pokazí a je jen velmi málo času na výměnu motorů a dalších věcí, které nefungují. A může být klíčové, že změny se budou muset dělat ze dne na den,“ řekl obhájce titulu Zmarzlik.

V šampionátu poznamenaném pandemií koronaviru bude o průběžném pořadí rozhodovat odlišný bodový systém. Zatímco dosud se jezdcům do hodnocení sezony započítávaly všechny body získané za umístění v jednotlivých rozjížďkách, semifinále a finále, letos bude pevně daný zisk za konečné umístění v závodě. Čtveřice finalistů obdrží 20, 18, 16 a 14 bodů, další jezdci do 16. místa si rozdělí 12 až jeden bod.

Oproti loňsku si také zajistí účast v příštím ročníku GP jen šest nejlepších jezdců místo osmi. Jistotu startu v roce 2021 už nyní mají Brit Robert Lambert coby letošní mistr Evropy a trojice nejúspěšnějších jezdců z víkendového finále kvalifikace Matej Žagar ze Slovinska, Oliver Berntzon ze Švédska a Krzysztof Kasprzak z Polska.

Pokud si Žagar jako letošní účastník GP zajistí postup do příštího ročníku i v seriálu umístěním do šesté příčky, přesune se jeho původní právo startu na čtvrtého jezdce z Grand Prix Challenge Aleksandera Loktajeva, který by byl vůbec prvním ukrajinským závodníkem v seriálu. Loktajeva od přímého postupu v sobotu v Goričanu dělil jediný bod stejně jako Milíka.