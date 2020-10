Automobilový jezdec Fulín se po dvou letech vrací do seriálu WTCR

„Důvodem, proč se po dvou letech opět zapojím do seriálu, je souhra hned několika faktorů. V první řadě jsem získal od FIA možnost startovat na divokou kartu. To samo o sobě by asi nestačilo, nicméně nové pneumatiky Goodyear, které tolik nedegradují, nové auto a také má dvouletá absence v prestižním závodě, to vše dohromady mě přimělo na nabídku nakonec kývnout,“ prohlásil Fulín.

Bývalý trojnásobný mistr Evropy se v současnosti stará hlavně o výchovu mladších jezdců. Sám jezdí hlavně vytrvalostní závody. Na start v šampionátu WTCR kývl i proto, že má aktuálně k dispozici nový speciál Seat Cupra León Competitición.

„Předešlá Cupra byla vlastně inspirací pro vznik třídy TCR. Jednalo se ale o cupovou techniku. Ostatní automobilky pak plně využily technického předpisu a postavily skutečná „závodní auta“. Nová Cupra je po všech stránkách vyspělejší,“ řekl Fulín, jenž před dvěma lety na Slovensku vybojoval v jedné z finálových jízd páté místo.

Zda se mu povede podobný kousek i nyní, ale netuší. „Teoreticky je možné všechno. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že ostatní jezdci mají za sebou již dva závodní víkendy, mají tedy data o nových pneumatikách, jejich týmy podporují přímo továrny a v autě specifikace TCR budou sedět každý týden. My žádnou tovární podporu nemáme, stejně jako zmíněné informace o pneumatikách,“ podotkl Fulín, který bude mít navíc handicap v podobě zvýšené hmotnosti auta.

Závod seriálu WTCR by se na okruhu Slovakia ring u Orechové Potôni měl konat i přesto, že na Slovensku platí nouzový stav a výrazně omezené jsou i sportovní akce. Pojede se bez diváků.