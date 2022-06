Doubek zaostřil na elitní nascary. Volba se vyplácí, dočkal se i pódia

„Dosud jsem byl nejlépe pátý v květnu ve Valencii,“ připomíná jezdec nizozemské stáje Hendriks Motorsport, že v uplynulých ročnících mu byla na hony vzdálená třeba i jen nepopulární „brambora“.

V kvalifikaci úvodní jízdy byl v kombinovaném hodnocení desátý, v „superpole“ si však polepšil na šestou příčku a v ostrém závodě, jak už bylo řečeno, o další dvě.

„Trať v Brands Hatch je velice krátká a téměř se na ní nedá předjíždět. Závod navíc trval jen 38 kol... Jak jsme odstartovali, tak jsme v podstatě i dojeli,“ komentuje Doubek první klání s tím, že dva jezdci měli kolizi a další ‚ulil‘ start, takže všichni dostali penalizaci.

„Do druhého závodu jsem startoval z páté pozice. Hned jsem se dostal na třetí místo a už si ho udržel,“ líčí Doubek, jenž je zatím v seriálu průběžně čtvrtý se 121 body.

V Euronascar 2, kde mu náleží třetí příčka se 135 body, obsadil v kvalifikaci, první i druhé jízdě shodně čtvrtá místa. Štvalo ho však to, že za soupeři nečekaně zaostával.

„Už ve Valencii jsme s týmem zjistili, že nám to nejede, na Itala Nasku i Kypřana Tziortzise jsme ztráceli. Ukázalo se, že měli nepovoleně upravené motory. Teď to vypadalo stejně; oba dělali hned v prvních zatáčkách chyby, prokluzovali, ale na rovince mi ujížděli... Jenže komisaři řekli, že to bylo čisté,“ diví se Doubek.

„My teď musíme na motoru do příštích závodů v Itálii (okruh Vallelunga, 9. až 10. července) zapracovat, protože tam se bude hodně přebržďovat. Čeká nás ještě jedno testování v Zolderu; až to odladíme, rád bych se porovnal s týmovým kolegou Liamem Hezemansem, který byl v Anglii třetí a první,“ dodává k tomu odchovanec litomyšlského Orion Racingu.