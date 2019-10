Motocyklová „Barcelona“ zlanařila český talent. Dotáhne to až do MS?

Ondřeji Vostatkovi je 15 let, je jedním z mála talentů, kterým se teď český motocyklový sport může chlubit, a před pár týdny podepsal smlouvu se špičkovým španělským týmem Aspar. Příští sezonu za něj bude jezdit v juniorském mistrovství světa a rýsuje se před ním naděje, že by časem poskočil i mezi elitu.

„Aspar je velká stáj, která působí v řadě kategorií, takže pokud tam jezdec podepíše smlouvu a zaháčkuje se, je pak cesta do MotoGP lehčí,“ tvrdí Pešek, vítěz dvou závodů mistrovství světa a teď Vostatkův mentor a kouč. „Doufám, že toho Ondra využije.“

Vostatek už teď jezdí juniorský světový šampionát, v příští sezoně by se navíc rád dostal i do populárního Red Bull Rookies Cupu, který je součástí vybraných závodů mistrovství světa. Na motorku ho otec Jan, jinak synův manažer, posadil v šesti letech. Snil, že by se třeba jednou mohl potomek dostat až do světového šampionátu, a teď ke splnění snu chybí krok.

„Těší mě, že tým Aspar projevil o Ondru intenzivní zájem. Neváhali jsme, protože míříme vysoko, takže je nutné spolupracovat s nejlepšími,“ říká Jan Vostatek.

Něco pro něj bude příští rok jiné. Tým Aspar, jehož majitelem je čtyřnásobný mistr světa Jorge Martínez, zakazuje rodičům během závodních víkendů vstup do boxů. Vostatek senior se usměje a zároveň si i oddechne: „Kluci v této kategorii jezdí tak rychle a je to tak nebezpečné, že se jako táta o kluka samozřejmě bojím. Takže se ani nebudu na závody dívat.“

A Pešek doplňuje, že junioři v šampionátu zajíždějí obdobné časy jako profíci v kategorii Moto3 mistrovství světa. Mimochodem v něm by se na divokou kartu mohl Vostatek objevit už v příštím roce. Kupříkladu letos ji Češi při závodě v Brně ani nevyužili, takže v srpnu 2020 by klidně Vostatkův debut ve světovém šampionátu mohl přijít. „Ale říkám mu, aby se bezhlavě za nějakou divokou kartou nehnal. Že je lepší se učit a přijít do mistrovství světa už připravený,“ míní Pešek.

A jaké další rady nadějnému jezdci dává? „Abych později brzdil a dřív přidával plyn,“ řekne na oko s vážnou tváří Vostatek. Pak ale dodá: „Radí mi ohledně jezdeckého stylu. Jak se třeba naklánět do zatáček.“

Dopomohou mu i Peškovy rady až k angažmá mezi světovou elitou?