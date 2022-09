Výjimečný závod: Jezdci zahazují motorky, protože se počítá dopad stroje

Podobně bohatou historii nemá žádný obdobný podnik u nás a každý další ročník píše český rekord. „Motokrosových závodů jsou za rok desítky, ale tohle je výjimečné. Je to adrenalin, téměř každý výjezd končí pádem a ten je pokaždé jiný. A to lidi baví. Navíc kdekdo i zahazuje motorku, protože se počítá dopad stroje, ne jezdce,“ tvrdí ředitel závodu Evžen Zadražil z Motosportu Chýnov.

Startující se přihlašují až na místě, pravidelně jich dorazí okolo stovky. Každý má dva pokusy a sčítají se vyjeté metry. Patnáct nejlepších projde do semifinále, kde zvládnou třetí jízdu. Desítku nejlepších čeká ve finále čtvrtý a pátý výjezd. Čas nerozhoduje, při shodě metrů se jezdci rozjíždějí mezi sebou.

Soupeřit se bude jako vždy v kategoriích Motokros + Enduro, Trial, ČZ a děti do patnácti let. První kategorie čítá pravidelně nejvíce účastníků. „Obhajovat vítězství měl Jan Balaš, ale z rodinných důvodů nakonec nedorazí.

Hlavním favoritem by měl být čtyřnásobný vítěz našeho závodu a jezdec dakarské rallye Martin Michek. Prohánět ho bude třeba zkušený závodník Roman Körber z pořádajícího Motosportu Chýnov. Ale několikrát se stalo, že vyhrál někdo neznámý,“ potvrzuje Zadražil.

Zajímavé bude sledovat i technické výjezdy trialistů, kdy je souboj o celkové prvenství vždy vyrovnaný. Do kopce se vydají i historické stroje ČZ a Jawa, se kterými tento podnik začínal. Překvapivé bývají výjezdy dětí, které do kopce startují jako jediní účastníci s rozjezdem. „Vítěze bude dekorovat speciální host Daniel Landa,“ láká Zadražil.

Tréninky v Chýnově začínají v 9:30, samotné závody pak ve 13 hodin. Vstupné činí sto korun, děti do 15 let ho neplatí. Pro diváky je připravený i doprovodný program. Děti budou soupeřit v běhu do kopce.