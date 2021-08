U Balatonu získal Ouředníčkův tým dvě zlata v rallye. Pak přišel o Krásku

Spolu s navigátorem Davidem Křípalem totiž v sobotu odpoledne vyvázli z hrozivé nehody, při níž zcela zničili svůj speciál Toyota Hilux. Ve stopadesátikilometrové rychlosti jim upadlo přední kolo a auto se stalo neovladatelným.

„Byla to hrozná rána, třikrát jsme se převrátili. Naštěstí se to stalo na volném prostranství, takže jsme nenarazili do žádné překážky. To by bylo hodně zlé,“ ví Ouředníček.

S Kráskou, jak svému vozu přezdívají, absolvovali v lednu slavnou dakarskou rallye, na konci června v ní za sebou nechali všechny soupeře na jednom z dílů série maďarského šampionátu.

„K Balatonu jsme proto jeli s velkým očekáváním. Konečně jsme vyřešili problémy s motorem a chtěli dosáhnout na další body,“ prozrazuje pilot. „Dalo by se říct, že jsme si po dlouhé době závodění zase užívali. Tedy až do toho karambolu.“

Zavěšení pravého předního kola se uvolnilo zrovna ve chvíli, kdy motor kvílel při plných otáčkách na pátý převodový stupeň.

„Stalo se nám to, co je noční můrou každého řidiče. Uvolněné a vzpříčené kolo v plné rychlosti. Po třech kotrmelcích jsme zůstali na střeše. Pomačkaní, otřesení z nárazů a přetížení jsme viseli na pásech. David se dostal z auta okamžitě, mně to trvalo delší dobu. Jsme sice potlučení, ale nic vážného se nám nestalo,“ popisuje nehodu.

Mnohem hůře však dopadla Kráska. Čelní sklo zůstalo ležet deset metrů od rozbitého auta, rám je zdeformovaný a odsouzený k sešrotování. Jen naložení nepohyblivého vraku na podval trvalo tři hodiny.

„Nyní musíme v dílně auto rozebrat a zjistit, co se vlastně stalo. Jako nejpravděpodobnější příčina se zatím jeví prasklý čep na spodním rameni,“ soudí Ouředníček.

Minule se otřepal po dvou letech

Pro tým osminásobného účastníka Dakaru je zničené „vlajkové“ auto v rozjeté sezoně téměř fatální komplikace. „Přihodilo se to v nejhorší dobu. Kromě závodů a odlaďování auta jsme měli v plánu i řadu akcí pro partnery a fanoušky. Nezbývá nám proto nic jiného než se snažit, abychom měli opět brzy konkurenceschopné auto,“ plánuje.

Kromě techniky však bude posádka muset pracovat i sama na sobě.

„Po takové nehodě není jednoduché sednout do auta a závodit naplno,“ přiznává rodák z Brna.

Spolu se současným navigátorem Křípalem již obdobnou nehodu zažili, před třemi roky vjeli ve Fordu Ranger v plné rychlosti do díry a absolvovali hrůznou sérii kotrmelců po marocké pláži. „Trvalo mi celé dva roky, než jsem se z toho otřepal,“ vzpomíná Ouředníček.

Ani hrůzná nehoda jej ale od plánů na další závodění neodradila.

„Ve skrytu duše doufám, že by se třeba mohlo potvrdit i staré dobré rčení, že všechno špatné je k něčemu dobré. Sníme o tom, že bychom jednou mohli získat tovární Toyotu Hilux, takže je stále o co bojovat,“ uzavírá Tomáš Ouředníček.