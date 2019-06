Motokrosová elita bude úřadovat v Opatově

Nedělní finálový program zahájí po dopoledních trénincích v 11.45 ženy, po nichž následuje královská kubatura MX1, dále MX2 a nakonec veterán. Každou kategorii čekají tradičně dvě jízdy.

„Trať v Opatově je krásná, podle mě po Pacově druhá nejhezčí v seriálu. Pro diváky je přehledná,“ říká manažer litomyšlského Orionu Petr Kovář, pro jehož stáj je tento závod v podstatě domácím.

„Pořadatelům patří pochvala za to, jak ji vždycky připraví. Je to srovnané, prokypřené, tak jak to má být. V Opatově se nejezdí jen mistrovství republiky, ale i krajské přebory a různé poháry, tak čtyři pět závodů za sezonu. Takže s tím organizátoři mají velké zkušenosti,“ pokračuje.

I proto se Opatov těší přízni diváků i jezdců. „Pro region je to vždycky svátek. Záleží na počasí, ale tak dva až tři tisíce lidí by zase mohlo přijít,“ věří manažer Kovář.

V prestižní třídě MX1 hájí průběžné vedení Maďar Bence Szvoboda z Buksa/Ados KTM Teamu před Filipem Neugebauerem a Lukášem Neurauterem (oba Osička MX Team).

Čtvrtý je Václav Kovář z HT Group Racing Teamu a za ním už najdeme Kovářova „koně“ - brzy 40letého Petra Bartoše. Ten před rokem v Opatově bolestivě spadl a zranil si ošklivě koleno, ale v hlavě už to prý nemá. „Mezitím odjel spoustu závodů. Tady se bude určitě snažit o stupně vítězů,“ míní Kovář.

Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu v Opatově Kdy: neděle 23. června Kde: na okruhu v Opatově u Svitav Vstupné: 200 korun Program: volný trénink 7.45-9.00

kvalifikační trénink 9.30-11.30

1. finálová jízda ženy 11.45

autogramiáda jezdců po 12.00

slavnostní zahájení 12.40

1. finálová jízda MX1 13.05

1. finálová jízda MX2 13.50

1. finálová jízda veterán 14.30

2. finálová jízda ženy 15.00

2. finálová jízda MX1 15.55

2. finálová jízda MX2 16.45

2. finálová jízda veterán 17.30

Další borec z Orionu, Jonáš Nedvěd, by k nim měl mít v MX2 přece jen blíž. Zatím je čtvrtý za Slovákem Šimonem Joštem (Osička MX Team), Jakubem Terešákem (HT Group Racing Team) a Martinem Krčem (Buksa/Ados KTM Team); dva další velcí soupeři však nedorazí.

„Je mistrovství světa, takže v Opatově nebudou Slovák Richard Šikyňa a Rakušan Rene Hofer,“ podotýká Kovář. „Jonáš něco potrénoval a má možnost ukázat domácím fans, jak na tom je. Předminulý týden jsme závodili na Slovensku a výsledky nebyly vůbec špatné - byl na bedně a Bartoš zase perlil v superfinále, kde nechal za sebou například Martina Michka,“ naznačuje, že forma obou litomyšlských motokrosařů by měla být víc než dobrá.

Medaile se očekává od jezdkyně Orionu Barbory Laňkové, aktuálně druhé v ženách za Kristýnou Vítkovou (Yamaha Čepelák Racing Team). Třetí je Marika Mlýnková.

„Bára je rozjetá, v koutku duše určitě doufá, že by Vítkovou mohla potrápit,“ uvažuje Kovář.

Ten do týmu nově angažoval veterána Martina Brádku - místo Slováka Ivana Černého. „Ivan mi sliboval, že v Opatově už po zranění určitě pojede, ale nakonec řekl, že ne, ať si najdeme někoho jiného. Jsem z toho kyselý,“ netají Kovář. „Ale za jeho dřívější služby pro nás mu patří dík,“ dodává.