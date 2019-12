Motorkář Engel vyrazí na šestý Dakar, těší se na duny

Tentokrát však Engel pořádně neví, do čeho jde. A neví to ani jeho soupeři. Dějiště Rallye Dakar se totiž po deseti letech stěhuje z Jižní Ameriky do Saúdské Arábie a závod slibuje velké dobrodružství. „Jedu na šestý Dakar, takže už nějaké zkušenosti mám, ale tohle bude samozřejmě něco úplně nového,“ řekl Milan Engel. „V Saúdské Arábii ještě nikdo nezávodil, ani fabrika neví, jaké tam jsou povrchy a co od toho čekat. Tím pádem by konkurence mohla být o trochu vyrovnanější, za což jsem rád.“

Nejrychlejší český motorkář loňského Dakaru se v úvodu sezony potýkal se zdravotními trablemi. Nejdřív se musel dávat dohromady po ošklivém pádu na exhibici v Sosnové, při kterém si přivodil otřes mozku. Poté zase musel na operaci ledviny, kde mu lékaři našli zúžení.

Teď už je však fit a v plné přípravě na lednový závod. „Času na přípravu jsem měl dost. Udělali jsme několik dobrých a těžkých závodů. Jsem odhodlaný se porvat o co nejlepší výsledek,“ ujišťuje Engel, který by rád vylepšil letošní patnáctou příčku.

I přes nucenou zdravotní pauzu stihl Milan Engel odjet dva velké závody v Řecku, kde se stal i mistrem Evropy. „Pak ještě došlo na mistrovství světa v Maroku a Tunisu, kde jsem se seznámil s novým druhem navigace a potkal s celou světovou špičkou rallye,“ připomněl 28letý motorkář.

Na 42. ročníku legendární rallye se mohou závodníci těšit na bezmála 8 000 kilometrů rozdělených do 12 etap. Tři čtvrtiny tratě by podle pořadatelů měly vést po písku, duny dosahují výšky až 250 metrů. „Nemám moc rád rychlé pisty a jízdu na plný výkon. Otevřený terén a duny, to je moje a doufám, že to organizátoři v Saúdské Arábii postaví právě hlavně na té navigaci a těžkém terénu, kde jsou mé výhody,“ věří opora týmu Orion – Moto Racing Group.

Kvůli jedné věci se mu však bude po Jižní Americe stýskat. „Bylo tam hodně lidí, kteří fandili u tratě. To mi bude chybět. Myslím, že v Saúdské Arábii v dunách nebude vůbec nikdo,“ odhaduje Engel.

Na Dakaru pojede na motocyklu KTM 450 Rally Replica. „S novou motorkou už jsem se sžil během závodů v Africe a je dobré, že je lehčí, ovšem naproti tomu méně výkonná. Technika jde dopředu a proto jsem rád, že mám nový stroj,“ podotkl.

Na slavný závod vyrazí josefodolský závodník se dvěma týmovými kolegy: elitním motokrosařem Martinem Michkem, který je dakarským nováčkem, a čtyřkolkářem Tomášem Kubienou.

Rallye Dakar odstartuje 5. ledna 2020 v Džiddě na pobřeží Rudého moře, cíl je 17. ledna v novém zábavním centru Kiddíja nedaleko Rijádu. Na závodníky kromě nástrah neznámé pouštní tratě čeká spousta novinek včetně nové navigace, kterou v několika etapách dostanou závodníci až ráno těsně před startem.

„Líbí se mi to, že organizátor dorovnal situaci mezi továrními a privátními týmy tím, že roadbooky bude dávat na vybrané etapy až dvacet minut před startem. Tovární týmy mají tým lidí, který jezdcům plánuje trasu a napovídá nejlepší možné řešení a to pak je nerovný boj,“ podotkl týmový manažer Ervín Krajčovič.

Účastníci nadcházejícího Dakaru v Saúdské Arábii se mohou těšit také na maratonskou etapu, kdy si musí jezdec udělat na motorce všechno sám bez pomoci mechaniků. „To je pro nás super. Je pravda, že tohle musí ještě nováček Martin Michek dohnat, ale Milan Engel a Tomáš Kubiena jsou nejen dobří závodníci, ale i skvělí mechanici a to je podmínka dakarského závodníka,“ řekl Krajčovič.