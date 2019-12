Kubiena míří na Dakaru vysoko, Engel je zvědavý, Michka čeká výzva

Motokrosaře Martina Michka čeká mna Dakaru premiéra.

„S tou myšlenkou už si hraju dlouho, protože Dakar je největší motoristická akce a vábí nejvíc fanoušků,“ říká 31letý Michek, který na legendární podnik trénoval i v Tunisku.

„Já jsem motorkář, srdcem závodník, a tahle akce mě prostě přitahuje čím dál tím víc,“ doplnil Michek s tím, že se při své dakarské premiéře hodlá poprat o co nejlepší výsledek.

Stálicí týmu je další motorkář Milan Engel, který byl na loňském Dakaru patnáctý a celkově tehdy do cíle úspěšně dospěl už potřetí v kariéře. I on se však bude muset s arabskou pouští teprve seznámit.

„Je to samozřejmě něco úplně nového,“ přiznal Engel. „Nikdo tam nezávodil, ani fabrika neví, jaké tam jsou povrchy a co od toho čekat. Takže jsem rád, že konkurence bude trochu vyrovnanější. Ale Jižní Amerika měla taky něco do sebe. Byl tam klid, lidi, kteří fandili u tratě... Myslím, že v Saúdské Arábii v dunách nebude vůbec nikdo,“ uvažoval zkušený motocyklista.

Tomáš Kubiena na Rallye Dakar.

Třetím do party bude v týmu čtyřkolkář Tomáš Kubiena, jenž tak pojede ve stejné kategorii jako Zdeněk Tůma z pardubické stáje Barth Racing. Zatímco Tůma se vyjádřil ve smyslu, že by se chtěl vejít do top 10, Kubiena se netají ambicemi na umístění dokonce v nejlepší trojce finálního pořadí „quadů“.

„Neznámých, které nás v Arábii čekají, je však hodně. Je to pro všechny nové. Myslím, že pro naši kategorii je přesun sem dobrý krok, protože ve čtyřkolkách jelo nejvíc Jihoameričanů. Ti mohli doma přes rok závodit a poznat terény, takže byli daleko připravenější než ostatní. Letos se jich přihlásilo o dost méně, naopak tam bude více Evropanů,“ řekl Kubiena.