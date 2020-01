Dakar zvládl, teď bude Engel řešit zlobivé rameno

Vždyť jednou musel při premiéře soutěže v Saúdské Arábii dojíždět etapu jenom po ráfku zadního kola, pak se pomlátil při pádu ve vysoké rychlosti a vykloubil si rameno...

„Zase mě zlobí a vypadává. Doktor mi však řekl, že je to možná lepší, než kdyby se mi tam něco utrhlo. Nicméně budu to muset nějak řešit,“ nevyloučil na středeční pražské tiskovce svého týmu operaci. „Pádu byla škoda, znovu jsem se dostával do tempa a jel dobré etapy,“ litoval Engel.

Podle šéfa stáje Ervína Krajčoviče museli ostatní Engela po bolestivém karambolu ze speciálu KTM doslova sundávat.

„Druhý den ráno jsme Milana na motorku opět posadili a doufali, že to zvládne až do cíle. Naštěstí už zbývala jen etapa do konce,“ líčil Krajčovič.