Před startem bych nevěřil. Michek na Dakaru bojuje o triumf mezi nováčky

Středeční čtvrtá etapa, která měla 564 měřených kilometrů, byla pro Michka zatím nejtěžší. „Byl to masakr. Jsem rád, že jsem v cíli živý a zdravý. Celá etapa byla hodně kamenitá. Její závěr už byl spíš až takový trial, který nemám moc rád,“ hodnotil ze Saúdské Arábie 31letý motokrosař.

Michek ve středu zajel 19. nejlepší čas, v celkovém pořadí mu patří 22. místo. „Jsem na svém prvním Dakaru hned v top 30, to je skvělé. Před závodem bych tomu nevěřil. Navíc vedu pořadí nováčků,“ raduje se.

Právě boj o vítězství mezi nováčky je nyní pro jihočeského závodníka prioritou. „S Jaumem Betriu, který je těsně za mnou, jsme se ve třetí etapě potkali na trati. Víme o sobě a snažili jsme si navzájem odjet. Byly to skutečné závody. Myslím, že to bude souboj o každou minutu až do konce,“ vypráví Michek.

Českobudějovický rodák už poznal řadu nástrah slavné rallye. Stále se učí s navigací, trať ho zavedla i do nadmořské výšky 1 200 metrů. Už si poradil s prachem i písečnými dunami.

„Ve druhé etapě jsem jel 30 kilometrů prakticky do neznáma. Skutečně nebylo vidět na metr před sebe. Naštěstí jsme se potkali s Laiou Sanzovou, se kterou jsme si navzájem pomáhali,“ popisuje náročnost rallye, která ve svém 42. ročníku poprvé zavítala do Saúdské Arábie.

Michek je v celkovém pořadí právě i před Laiou Sanzovou, která je nejlepší ženou na celém Dakaru. Navíc dokončila všech devět ročníků závodu, do kterých nastoupila.

Jezdce v prvním týdnu zaskočila i chyba organizátorů. „Hledali jsme jeden bod. Asi byl špatně zapsaný v itineráři. Nikdo ho nakonec nenašel, takže z toho žádná penalizace nebyla,“ dodává Michek.

Jezdce na Rallye Dakar čekají ve čtvrtek a v pátek další dvě náročné zkoušky, v sobotu je den volna.

„Dakar si moc užívám. Je to ještě těžší závod, než jsem si dovedl představit. Ale budu do toho dávat dál maximum,“ ujišťuje Martin Michek.