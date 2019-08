Tak jiný Márquez. Chvála a obdiv, ale také pochybnosti a kontroverze

Jen o hodinu a půl dřív, než křičel Hamilton nadšeně do vysílačky a – ze světového pohledu – o kousek jinde, se otřásl trůn i jiné ikony motorsportu.

Marc Márquez, současný motocyklový hrdina, se ohlédl, aby se na poslední rovince pustil řidítek a v póze Ježíše z Ria projel vítězně cílem. Po triumfu na brněnském okruhu má na dosah osmý titul mistra světa, jen jeden mu bude chybět na ikonu Valentina Rossiho.

A zdá se, že není otázkou, jestli se přes něj přežene, ale KDY.

Je výjimečný, jiný. Na motorce řeší situace odlišně než zbytek. Riskuje, jezdí v náklonech, které téměř popírají fyzikální zákony. S motorkou je jako jedno tělo, dokáže ji zkrotit, když ostatní padají. Důkaz? V sobotu v Brně obul na mokrou trať gumy do sucha. Riskoval, ale v kvalifikaci zajel o dvě a půl vteřiny rychlejší čas než druhý. „Posouvá náš sport jinam. Jezdeckým stylem i chováním na motorce je o mnoho levelů dál,“ vypráví Jakub Kornfeil.

Oběma je 26 let, oba jsou ve světovém šampionátu zhruba stejně dlouho, ale zatímco Čech je pořád bez vítězství a drží se v nejslabší třídě, Márquez je sedminásobný mistr světa, osmý titul má na dosah a jen tři jezdci v historii posbírali víc vítězství než on. „Neumím si představit, co by se muselo stát, aby nepřekonal Rossiho,“ uvedl Loris Capirossi, bývalý pilot MotoGP.



A to mnozí tvrdí, že honda, na které jezdí, příliš nefunguje. Na jiné mašině by byl ještě suverénnější.

V počtu titulů jsou sice ještě před Rossim Giacomo Agostini (15) a Angel Nieto (13), neboť v jejich době závodili ve dvou kategoriích naráz. Jenže vzhledem k věku a dominanci se může Márquez přiblížit i jim.

Nepřijde-li těžké zranění, pak zářivá hvězda jen tak nezhasne. Dál budou přibývat triumfy i tituly.

Kromě chvály a obdivu však bude u Márqueze vždy také stín pochybností a kontroverze. I po sobotním kvalifikačním incidentu v Brně říkal pilot Alex Rins, že „Márquez nemá respekt k jiným jezdcům“. Že jezdí agresivně, neohleduplně. Rossi často vypráví, že k tomu, co si dovolí Španěl, by se on nikdy nesnížil.

A nejen to. Když v roce 2012 vyhrál ve Valencii závod z 33. pozice, byl to zázrak. Jenže pro mnohé důkaz, že tu něco neštymuje. Márquez čelil nařčení, že ve třídě Moto2, kde jsou identické a zaplombované motory, používá upravenou řídící jednotku, která mu pomáhá k vyšší rychlosti. A že promotér šampionátu, společnost Dorna, tyto triky kryje, protože je Márquez díky bohatému sponzorovi, firmě Repsol, hájeným mladíkem.



„Je to protlačovaný spratek. Na vlastní oči jsem tehdy viděl, jak v padoku běhají s jeho motorem, i když se to nesmí. Možná to ale bylo za jeho zády a jako pilota ho uznávám,“ míní Kornfeil.

Ohýbaly se kvůli němu i řády, když jako nováček směl jít v MotoGP rovnou do továrního týmu, což dřív nešlo. Tresty za jeho chování na trati často působí od komisařů směšně. Ale i to někdy patří k velikánům motorsportu.