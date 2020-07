Proč neděláte víc? Hamilton kritizuje kolegy a F1 za chabou účast v boji proti rasismu

Před závodem na Hungaroringu stejně jako během předchozích dvou Velkých cen většina jezdců oblékla tričko s nápisy End Racism a Black Lives Matter a poklekla v gestu, které se stalo symbolem odporu proti rasismu.

Tichý protest ovšem záhy přerušily tóny národní hymny, někteří piloti pak ani na ceremoniál nestačili přijít včas.

„Všechno bylo tak ve spěchu, vystoupili jsme z aut, přeběhli jsme a rychle jsme poklekli… Musí pro to dělat víc,“ napadla hvězda stáje Mercedes Hamilton postup organizátorů a celé F1.

„Říkají nám, že budou bojovat proti rasismu, ale nedávají nám platformu, na které bychom to mohli dělat. Rozhodně tu pro protesty není dostatek podpory, postrádá to vedení,“ dodal britský pilot v rozhovoru pro BBC.

Dále přiznává, že při debatách s kolegy na toto téma naráží na váhání.

„Slyšel jsem komentáře jako: Když to nedělá nic pro mě, proč bych to měl dělat?“ popisuje Hamilton. „Ale není to o mě a dalších jezdcích, je to o boji za lidi, kteří trpí diskriminací. Pro ně bojujeme,“ vysvětluje.

„V Rakousku jsem vynaložil dost energie, abych několik pilotů přesvědčil a je to bitva. Ale myslím, že důležití jsou ti, kteří to dělají. Je tady pár kolegů, kteří jsou se mnou v kontaktu a říkají: Hej, chci být toho součástí, co můžu dělat? Pochopení je podle mě fantastické.“



Ačkoli se 35letý Brit situoval do role nejzarytějšího podporovatele protestů, sám si uvědomuje, že by to neměl být on, kdo různé akce svolává a řídí.

„Chci ostatní povzbudit, ale určitě bych neměl lidi obvolávat a ptát se, co budou dál dělat a jaký mají plán. To by mělo být komunikováno seshora od těch, kteří tahají za nitky a celé to řídí,“ nastiňuje.

A jak by si tedy aktuálně vedoucí muž šampionátu představoval budoucnost?

„Mým snem je, že jednoho dne na to ostatní jezdci přijdou a pokud se dostaneme do posledního závodu, tak tam všichni poklekneme a ukážeme, že jsme jednotní. Myslím, že to by bylo krásné.“