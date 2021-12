Ikona, férový chlap, vzpomíná Frenštát na Lopraise. Bude mít svou ulici?

„Je to něco nádherného, že se podařilo pod jednu střechu soustředit všechny tyto exponáty,“ komentoval 16. listopadu 2021 před svou nejslavnější „dakarskou“ Tatrou vznik nového muzea.

Příliš si jej ale neužil. 30. prosince o úmrtí svého otce informoval bez dalších podrobností syn Tomáš Loprais.

Pohřeb je naplánován na 22. ledna ve Frenštátě pod Radhoštěm. Podle informací iDNES.cz ležel Karel Loprais v novojičínské nemocnici od začátku prosince a měl covid-19. Infekce zkrátila jeho život.

Frenštát pod Radhoštěm, městečko sevřené beskydskými vrcholy, kde Karel Loprais bydlel, tak opustila další sportovní legenda.

„Bydleli jsme kousek od sebe, znali jsme se, Karel byl velice příjemný člověk. O to je ta zpráva smutnější,“ komentoval informaci o úmrtí frenštátský místostarosta Jiří Unruh. „Byl ikonou, každý zná to, co dokázal na Dakaru. A přes to všechno se choval úplně normálně, férový chlap, stejně jako celá rodina.“

Pro Frenštát je úmrtí Karla Lopraise další velkou sportovní ztrátou poté, co před téměř deseti roky zemřel olympijský vítěz Jiří Raška. Po něm je ve Frenštátě pojmenován skokanský areál, obdobný dík zvažuje město i vůči automobilovému závodníkovi.

„Bavili jsme se s panem starostou, že nějakou dobu počkáme, přece jen je to stále příliš živé, ale pak se chceme setkat s rodinou, zda bychom mohli něco k uctění jeho památky udělat,“ naznačuje frenštátský místostarosta. „Dokážu si představit různé věci, klidně i přejmenování některé z ulic a podobně. Určitě by si to zasloužil.“

Na Karla Lopraise vzpomínají rovněž v kopřivnické Tatře. „Automobilka Tatra Trucks se zármutkem přijala zprávu o skonu Karla Lopraise a vyslovuje upřímnou soustrast pozůstalým,“ reagoval na zprávu mluvčí automobilky Andrej Čírtek.

„Karel Loprais byl skvělým závodníkem, který se zapsal nesmazatelným způsobem do dějin světového motorsportu i do dějin naší automobilky. Jeho excelentní výkony v extrémních podmínkách Dakaru silně přispěly k tomu, že je Tatra celosvětově jednou z nejsilnějších českých značek. Tatra na něj nikdy nezapomene a zavazuje se pečovat o jeho sportovní odkaz, který už se stal nedílnou součástí tatrovácké tradice.“