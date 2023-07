Rovanperä si může upevnit vedení v MS, šanci má oblíbené Estonské rallye

Estonská rallye je součástí MS počtvrté a dvakrát za sebou se z prvenství radoval Rovanperä, který tak bude útočit na vítězný hattrick. „Je to jedna z mých nejoblíbenějších rallye v kalendáři. V Estonsku jsem strávil hodně času a rychlé a plynulé silnice mému stylu jízdy vyhovují,“ uvedl Rovanperä.

Dvaadvacetiletý jezdec si v Estonsku v roce 2021 připsal první výhru v MS v kariéře. „Vždy to tam ale pro mě bylo fajn. I v roce 2020, kdy jsem ještě neměl moc zkušeností, tak jsme bojovali o stupně vítězů. Rok 2021 byl výjimečný a loni to bylo jiné kvůli počasí. Doufám, že i letos bude trochu pršet, protože v pátek pojedeme první,“ řekl Rovanperä.

Zatímco historicky nejmladší světový šampion má v čele průběžného pořadí velký náskok, o druhé místo je boj. Evans má na třetího Sébastiena Ogiera, který ale v Estonsku na startu nebude, i čtvrtého Estonce Otta Tänaka náskok jen bod, pátý Thierry Neuville z Belgie ztrácí na Evanse šest bodů.

Vylepšit svou pozici bude chtít v domácím prostředí zejména Tänak, který soutěž v minulosti již čtyřikrát vyhrál. Nejrychlejší byl mimo jiné při světové premiéře v roce 2020.

„Máme za sebou intenzivní přípravy, aby to bylo v Estonsku co nejlepší. Následující dvě rallye budou čistě o výkonu, takže do toho dáme všechno a uvidíme, jak blízko se dostaneme k ostatním,“ řekl Tänak. Hned za týden šampionát bude pokračovat ve Finsku.