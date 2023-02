Rovanperä bude na sněhové Švédské rallye obhajovat vítězství

Ogiera mohou předstihnout i Elfyn Evans, Thierry Neuville nebo Ott Tänak, kteří již také dokázali v minulosti ve Švédsku vyhrát.

„V Monte Carlu sezona skvěle začala, měli jsme dobrý pocit a získali dobré body do šampionátu. Doufáme, že ve Švédsku budeme pokračovat stejným způsobem a že si rallye užijeme. Loni se nám zde dařilo a pokusíme se výsledek zopakovat,“ uvedl Rovanperä, jenž dojel v Monackém knížectví druhý.

„Každý rok máme jen jednu takovou rallye a je vždy skvělé mít na voze pneumatiky s hroty. Jezdit mezi sněhovými bariérami je něco výjimečného,“ podotkl dvaadvacetiletý jezdec.

V roce 2020 byl na severu Evropy nejrychlejší Evans, který se stejně jako jeho finský týmový kolega na rallye těší. „I se sněhem a ledem je to stále jedna z nejrychlejších rallye v kalendáři, a to zejména proto, že centrum se loni přesunulo o něco severněji. Myslím, že erzety jsou ještě rychlejší. Letos nás navíc čekají i nové úseky,“ řekl Evans.

Průběžné pořadí po 1 z 13 závodů MS 1. Ogier (Fr./Toyota Yaris) 26, 2. Rovanperä (Fin./Toyota Yaris) 23, 3. Neuville (Belg./Hyundai i20) 17, 4. Evans (Brit./Toyota Yaris) 15, 5. Tänak (Est./Ford Puma) 14, 6. Kacuta (Jap./Toyota Yaris) 8. Pořadí týmů: 1. Toyota Gazoo 51, 2. Hyundai 27, 3. M-Sport Ford 16.

Nadvládu Toyoty z Monte Carla se budou snažit přerušit piloti týmu Hyundai, zejména Neuville, který ve Švédsku vybojoval již čtyři medailová umístění. Vyhrál v roce 2018, loni byl druhý s odstupem 22 sekund za Rovanperou. „Loni jsme ukázali, že můžeme být konkurenceschopní na sněhu a ledu, takže doufáme, že tentokrát budeme ve Švédsku opět rychlí,“ přál si Neuville.

Na startu bude i jeden zástupce českého motorsportu, premiérový start v MS čeká devatenáctiletého Filipa Kohna. S vozem Ford Fiesta Rally3 se bude poměřovat s dalšími jezdci z kategorie JWRC.

„Pro nás bude zajímavé porovnávat se s dalšími mladými jezdci, kteří se přihlásili do JWRC. Hlavní prioritou ovšem bude posbírat co nejvíce zkušeností,“ uvedl Kohn, který se do dílčího šampionátu oficiálně nepřihlásil. „To ale neznamená, že se jdeme pouze svézt. Chceme se ukázat v dobrém světle a domů přivézt i pěkný výsledek,“ dodal pilot týmu Duck racing v tiskové zprávě.

Švédská rallye startuje čtvrteční diváckou rychlostní zkouškou v univerzitním městě Umea, kde je centrum soutěže. V dalších třech dnech čeká posádky 17 rychlostních zkoušek.