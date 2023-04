První etapu Chorvatské rallye vyhrál Neuville, Loeb i Rovanperä nabrali ztrátu

Breen zahynul minulý týden při testování právě na čtvrtou soutěž letošního mistrovství světa a tým korejské automobilky nejprve zvažoval, že v Chorvatsku nebude startovat. Nakonec nasadil dva vozy ve speciálních barvách k uctění Breenovy památky a oba jeho piloti útočí na pódiové umístění. Neuville i Fin Esapekka Lappi vyhráli po jedné zkoušce, Lappi je čtvrtý jen s třísekundovou ztrátou na Tänaka.

Podle počtu vítězných erzet byl nejúspěšnějším jezdcem prvního dne osminásobný mistr světa a lídr sezony Sébastien Ogier z Francie. Ovládl jich polovinu, ale hned ve druhém testu kvůli defektu měnil kolo, nabral ztrátu a aktuálně je pátý s odstupem 1:23 minuty na první místo. Stejná věc postihla i Ogierova týmového kolegu z Toyoty, obhájce loňského prvenství a úřadujícího šampiona Kalleho Rovanperäho z Finska, který je až osmý s mankem 2:40 minuty.

Cais se hned na úvod po výjezdu ze zatáčky dostal do smyku, zadní částí auta vyjel mimo trať a sjel s vozem Škoda Fabia pozadu několik metrů do strže. Z incidentu pilot bojující o co nejlepší umístění v kategorii WRC2 vyvázl bez zranění.

„Bohužel jsme nemohli vyjet, takže jsme čekali na odtahovku a už jsme nestihli start další rychlostní zkoušky. V sobotu nastoupíme do dalších rychlostních zkoušek. Hlavní ale je, že se posádce nic nestalo a auto má také jenom kosmetické poškození,“ uvedl v tiskové zprávě šéf týmu Orsák Rallysport Jaroslav Orsák.

Do cíle první erzety nedojel ani Kohn, jenž chtěl nasbírat body v kategorii WRC3. Svému Fordu Fiesta urazil kolo.