Ogier uhájil v Keni triumf, Rovanperä ho stíhal marně. Prokop byl jedenáctý

Osminásobný mistr světa Ogier startuje jen ve vybraných závodech a v Keni zopakoval triumf z roku 2021. Jeho nástupce na světovém trůnu Rovanperä stejně jako v sobotu Francouzův náskok stahoval, oproti předchozímu dnu zlikvidoval více než polovinu manka, ale na změnu pořadí to finskému pilotovi nestačilo.

„Neuvěřitelné. Koukněte na to, i v power stage jsem dostal kamenem do čelního skla. Měli jsme takových potíží, tolik smůly, ale dotáhli jsme to do cíle,“ radoval se devětatřicetiletý Ogier po 59. vítězství v kariéře.

Rovanperä si nicméně upevnil vedení v šampionátu před Thierrym Neuvillem z Belgie, který sice za volantem hyundaie vyhrál závěrečnou power stage, ale byl to jeho jediný dílčí úspěch za celý víkend. V rallye obsadil až osmé místo, poté co nedokončil páteční první etapu kvůli poškozenému zavěšení kol.

Šampionát bude pokračovat za měsíc od 20. do 23. července v Estonsku.