Crumpův návrat po sedmi letech se odkládá a odkládá. Vinou koronaviru

Populární Australan podepsal smlouvu s týmem Ipswich Witches a měl v jeho barvách startovat v britské první lize. Ta ale kvůli šíření nemoci covid-19 dosud nezačala a vzhledem k situaci v zemi je pravděpodobné, že se tak nestane nejméně do poloviny června.

Nyní čtyřiačtyřicetiletý Crump opustil vrcholné závody ve světě levých zatáček na konci roku 2012. Ve své domovské zemi ale občas závodil a k návratu do velkého soutěžního dění se rozhodl po lednovém testovacím utkání mezi australskými a britskými jezdci.

„Nemám ale velká očekávání. Nebudu se snažit stát se znovu mistrem světa. Mým cílem pro tento rok je vybudovat si vedoucí pozici v týmu. Doufám, že budu vzorem a lídrem pro zbytek jezdců, a je jedno, jestli získám víc nebo méně bodů než oni,“ řekl Crump, když před časem tým z Ipswiche informoval o jeho angažování.

Myšlenka na návrat v něm uzrávala postupně a nakonec dospěl k přesvědčení, že na comeback ještě není příliš starý. „Moc se těším a zároveň jsem trochu nervózní, ale za deset let už budu příliš starý na to, abych to udělal. Mám pocit, že bych do toho měl jít, a raději dříve nežli později,“ uvedl Crump.

Crump se stal mistrem světa v letech 2004, 2006 a 2009, mezi roky 2001 a 2010 nikdy neskončil celkově hůře než třetí. Vyhrál 23 závodů mistrovství světa, z toho v letech 2002, 2003 a 2004 triumfoval v české Grand Prix v Praze na Markétě. Dvakrát ovládl i pardubickou Zlatou přilbu (2002 a 2006). V britské lize startoval 18 let, naposledy v roce 2019 za Belle Vue Aces.