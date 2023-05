Spolujezdec zesnulého Breena se měsíc po tragédii vrací do rallye

„Byl to velmi těžký okamžik, ale cítím, že jsem připraven na návrat,“ uvedl Fulton. Breen zahynul 13. dubna při nehodě během testování před Chorvatskou rallye.

Fulton seděl ve voze vedle něj a z havárie vyvázl bez zranění. „Nebylo to lehké rozhodnutí, ale vím, že by si to tak Craig přál. Na tuhle cestu jsem se vydal s ním a mám pocit, že nejlepší způsob, jak uctít jeho památku, bude dokončit to, co jsme začali,“ dodal.

Třiačtyřicetiletý Meeke, jenž se před časem podílel na vývoji vozu Škoda Fabia RS Rally2, se představí v soutěži mistrovství světa poprvé od roku 2019.