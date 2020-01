Nečekaný konec kariéry. Motocyklista Kornfeil už nebude jezdit v MS

Celou dobu 26letý jezdec působil ve třídě Moto3 (dříve do 125 ccm), kde se pětkrát dostal na stupně vítězů (dvakrát byl druhý a třikrát třetí). Jak uvedl ve svém prohlášení, na vině jsou peníze – nesehnal jich tolik, aby mu pokryly celý rok mezi elitou.

Po listopadovém ukončení kariéry Karla Abrahama tak v mistrovství světa zůstává jen jediný Čech, Filip Salač, který jezdí v nejslabší kategorii Moto3.

„Sport, který jsem miloval a kvůli kterému jsem byl ochotný každý závodní víkend riskovat, možná se dá říct, že i nasazovat život, mne v poslední době ubíjel. Mám stále platnou smlouvu s týmem, nicméně po komunikaci se všemi sponzory, na kterých moje kariéra stála, jsem byl nucen učinit toto velmi zásadní životní rozhodnutí. Jestliže jsem měl do toho jít s budgetem, který mám na sezonu nachystaný, tak mi věřte, že to za to nestálo. Určitě mi po letech mého závodění uvěříte skutečnost, že profesionální sportovec k profi výkonu potřebuje mít čistou hlavu a klid na duši,“ uvedl Kornfeil.

Ten do světového šampionátu vstoupil ve druhé polovině sezony 2009, krátce po svém triumfu v sérii Red Bull Rookies Cup. Poprvé se na stupně vítězů prodral v roce 2015 a předloni skončil třetí v brněnské Grand Prix. A ačkoliv o to roky usiloval, tak nikdy nesehnal peníze ani angažmá, aby se posunul ze třídy Moto3 výš.

„Sám pro sebe se cítím jako vítěz, byť jsem závod mistrovství světa silničních motocyklů nevyhrál. Vždy jsem se snažil odevzdávat své maximum jak na trati, tak i mimo ní, bylo to mé vnitřní životní poselství,“ uvedl Kornfeil.

Zatím přesně neuvedl, čemu by se chtěl v budoucnu věnovat. V emotivním prohlášení, které v pondělí dopoledne zaslal novinářům, poděkoval rodině i firmě Redox, která ho roky finančně podporovala.

„Vždy se snažila najít způsob, jak mne nejen co nejlépe podpořit, ale zároveň i posunout někam ještě dále. Své prostředky mohli věnovat klidně do něčeho jiného, třeba nechat vystavět ulici plnou rodinných domů a před každý dům pak postavit nový automobil, ale oni je investovali do mě a já věřím, že jsem jim to aspoň částečně dokázal vrátit.“