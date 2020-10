Mládežnická cesta do MotoGP: Gurecký vyhrál dva závody, Kocourek kvalifikaci

Symbolicky na brněnském Masarykově okruhu, kde jsou členy Brno Circuit Junior Racing Teamu, zakončili svoji premiérovou sezonu v mládežnickém motocyklovém Northern Talent Cupu mladí jezdci Jakub Gurecký a Jonáš Kocourek.

Výrazné vzpomínky bude mít na závěr sezony, zkrácené kvůli boji s koronavirem, zejména zlínský jezdec Gurecký. V úplně posledním závodě letošního ročníku, konaném na Masarykově okruhu, si dojel pro vítězství.

„S umístěním jsme spokojeni. Tři závody se nám nepodařilo dokončit, ať už kvůli technickým potížím nebo když Jakuba srazil za ním jedoucí soupeř. Na začátku roku jsme nevěděli, do čeho jdeme, neznali jsme sílu startovního pole. Na konci máme dvě vítězství, jedno druhé místo a dvě třetí,“ poznamenal Pavel Gurecký, jezdcův otec.

Pořadí Northern Talent Cupu 1. Soma Görbe (Maďar.) 140 bodů

2. Luciano Lorenz (Bel.) 114 bodů

3. Freddie Heinrich (Něm.) 113 bodů

4. JAKUB GURECKÝ 96 bodů

7. JONÁŠ KOCOUREK 66 bodů

9. ŠTĚPÁN ZUDA 53 bodů

Oceňuje, že v seriálu, který stejně jako mistrovství světa silničních motocyklů zastřešuje promotérská společnost Dorna, se teenagerům na motorkách dostává dobré péče. „Na motorkách kluci vozí nálepku Road To MotoGP (Cesta do MotoGP) a není to jen fráze. Jezdci mají brífinky, k dispozici jim je jezdecký poradce, dostávají rady ohledně stylu jízdy nebo ideální stopy na trati. Rozhodně to má smysl,“ míní Gurecký starší.

Jeho syn pojede Northern Talent Cup i příští rok – a totéž platí i o Jonáši Kocourkovi z Dolních Louček na Tišnovsku. Toho v sezoně zdobila vyrovnanost, v každém ze závodů dokázal bodovat. „V kvalifikacích uměl Jonáš zajíždět dobré časy, jednou si vybojoval i pole position. V závodech jsme pak ale dopláceli na to, že s tak velkou konkurencí jsme se nikdy nesetkali. Velký problém nám dělala orientace při předjíždění, prosazení se v nájezdu do zatáčky a podobné věci,“ zmínil Kocourkův otec Miloslav.

Oba rodiče si pochvalují pomoc zkušeného závodníka Michala Šembery, který se jejich potomkům v sezoně věnoval. Lepší výchozí pozici měl Gurecký, obohacený o loňské zkušenosti z jednoho ze španělských seriálů.

„Tohle byl náš handicap, že za sebou Itálii nebo Španělsko nemáme, a také kvůli tomu nám dělá potíže orientace ve skupině kvalitních jezdců. Hodně těchto nedostatků ale kompenzovala péče brněnského Automotodromu, který nám hodně pomohl,“ uvedl Kocourek.

Jonáš Kocourek

Northern Talent Cup je seriálem pro mladé jezdce ze severní a střední Evropy a je obdobou známějšího Red Bull Rookies Cupu, který se jezdí v rámci MotoGP. Také v Northern Talent Cupu závodí piloti na stejných motocyklech (KTM) a totožných pneumatikách. Ukázka tohoto seriálu měla být součástí srpnové Grand Prix v Brně, ale program byl kvůli hygienickým opatřením zredukován.

Celkový vítěz Northern Talent Cupu postupuje automaticky do Red Bull Rookies Cupu, odkud už je do mistrovství světa jen krok.

„Pro nás je to luxusní možnost kde růst. Zároveň je to spravedlivý seriál,“ pochvaluje si Miloslav Kocourek.