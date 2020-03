Bláznivý nápad v F1. Chtěl piloty pozvat na kemp a nakazit je koronavirem

Začalo to v Austrálii, kdy jen pár hodin před úvodním tréninkem byla odvolána Velká cena a pokračovalo to dalšími závody.



Kvůli nákaze koronavirem zrušilo vedení formule postupně osm úvodních závodů mistrovství světa. Principálové F1 přitom stále doufají, že se MS podaří odstartovat v létě se sníženým počtem Velkých cen, sezona by navíc mohla pokračovat až do ledna příštího roku.

Rádi by závody načali 14. června v Kanadě.

I to je v tuhle chvíli nejisté, stejně jako Velké ceny Francie, Rakouska a Británie na přelomu června a července.

A tak formule parkují v garážích.

Některé týmy se vrhly na vývoj dýchacích přístrojů, aby alespoň částečně pomohly s bojem proti koronaviru.

Někteří piloti trénují doma na trenažéru, jiní se snaží jakkoliv fyzicky udržovat, zabavit. Třeba Daniel Ricciardo kromě spousty času v posilovně nejraději jezdí na traktoru.

„Táta je používá k práci a má tady jeden starý vyřazený. Takže si s ním jezdím, občas něco postavím, prostě si hraju jako malý kluk. Je to legrace,“ směje se pilot Renaultu.

A pak je tady Red Bull.

Nebo spíš Helmut Marko, jeden z hlavních poradců veleúspěšného týmu F1 a de facto jeho šéf, který pro své piloty vymyslel na první pohled dost šílený nápad.

Max Verstappen, Alexander Albon, Pierre Gasly a Daniil Kvjat měli odjet na společný kemp, kde by je záměrně nakazili koronavirem.

Max Verstappen z Red Bullu na tiskové konferenci

To všechno proto, aby na případném startu sezony byli zdraví a měli už onemocnění za sebou.

„Máme čtyři jezdce formule 1 a osm nebo deset juniorních pilotů. Chtěl jsem zorganizovat takový pracovní tábor, kde bychom fyzicky i psychicky přečkali tohle mrtvé období, kdy se nic neděje nějak smysluplně. Přišlo mi to jako dobrý nápad,“ řekl Marko rakouské televizní stanici ORF.

Jeho argumenty byly jasné.

Všichni to jsou mladí, zdraví sportovci, kteří by se s virem měli bez větších potíží popasovat. Do těla by tak dostali protilátky a jakmile by se sezona rozběhla, byli by zdrávi a navíc vůči koronaviru imunní.

„Což by bylo dost důležité, protože pokud se sezona rozjede třeba v červnu, pak to bude jeden závod za druhým,“ popsal 76letý poradce týmu. „Nemůžete si v tu chvíli dovolit být nemocní.“

Jeho návrh ale neprošel.

„Řeknu to takhle, nebyl úplně dobře přijat,“ usmál se bývalý závodník Marko.

On sám si přitom myslí, že koronavirus už prodělal.

V průběhu února měl těžší chřipku se všemi symptomy, které koronavirus způsobuje. Ale rychle se z nemoci dostal.

„Možnosti otestování jsou v této chvíli velmi omezené. Ale jakmile to bude možné, rád bych se nechal otestovat i zpětně, abych věděl, jestli jsem koronavirus měl, nebo ne,“ řekl Rakušan.

Vedení šampionátu dál předpokládá, že by se mohlo uskutečnit 15 až 18 závodů z původního rekordního počtu dvaadvaceti.