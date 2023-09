Zmarzlik je počtvrté mistrem světa na ploché dráze, Kvěch pojede příští rok

Osmadvacetiletý úřadující šampion Zmarzlik bojoval o titul se Švédem Fredrikem Lindgrenem a do posledního desátého závodu sezony vstupoval s náskokem šesti bodů. Oba aspiranti na celkové prvenství postoupili v Toruni do finále, v němž vzal domácí jezdec švédskému soupeři teoretickou naději na titul jednoznačným vítězstvím. Lindgren by slavil titul pouze tehdy, pokud by finále vyhrál a Zmarzlik skončil poslední čtvrtý.

Rodák ze Štětína Zmarzlik se stal šampionem počtvrté během pěti let a zároveň 23. vyhranou Grand Prix vyrovnal rekord Australana Jasona Crumpa.

Historické třetí místo obsadil Slovák Martin Vaculík a zajistil si tím automatický start v příštím ročníku MS. Společně s celkově šestým Britem Robertem Lambertem pomohl Kvěchovi k zisku startovního místa pro příští rok. Loňský juniorský vicemistr světa totiž obsadil v srpnové kvalifikaci páté místo, a protože Vaculík s Lambertem patřili k jeho přemožitelům a nyní si zajistili účast díky pořadí v MS, posunul se český jezdec na jednu z jejich postupových pozic.

Původně měl jednadvacetiletý strakonický jezdec startovat jako náhradník také dnes v Toruni, ale ve čtvrtečním tréninku na druhý závod domácího šampionátu v Březolupech si zlomil ruku a vedle možnosti zabojovat o titul přišel o zbytek sezony. Může se nicméně těšit na to, že jako první Čech od Lukáše Drymla v roce 2008 dostane možnost absolvovat celý ročník MS.