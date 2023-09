Můžu říct jen děkuji. Mistr světa Bagnaia zázračně vyvázl z ošklivé nehody

Jen několik hodin předtím měl Bagnaia na okruhu Barcelona-Catalunya těžký pád. Po startu z prvního místa ztratil hned v druhé zatáčce kontrolu nad svou ducati, přeletěl přes řídítka a dopadl na asfalt před pole pronásledovatelů. Jeden z nich, Jihoafričan Brad Binder, se mu nebyl schopen vyhnout a přejel mu nohy.

Bagnaia nicméně vyvázl z nehody s pohmožděninami, ale bez zlomenin.

„Už v zahřívacím kole jsem neměl moc velkou přilnavost. Byla to drsná nehoda. V té chvíli byl těžké pochopit, co se vlastně stalo. Rozhodně to nebyl normální pád,“ řekl televizi Sky mistr světa a lídr průběžného pořadí, jenž by chtěl stihnout návrat už tento víkend ve Velké ceně San Marina. „Udělám všechno pro to, abych v Misanu jel,“ řekl.

Bagnaiova nehoda zasáhla i jeho kolegy, především Bindera. „Tohle je nejhorší noční můra všech jezdců. Vidět takhle někoho je hrozné, ale ještě horší je to, když jste tím, kdo ho trefí,“ dodal pilot KTM.

Na soupeře myslel i vítěz závodu Aleix Espargaró. „Tahle výhra je pro ‚Pecca‘,“ řekl domácí jezdec, jenž vyhrál sobotní sprint i hlavní závod, který byl po Bagnaiově nehodě zastaven. „Jel jsem hned za ním a dost mě to vystrašilo. Musel jsem se v hlavě nově naprogramovat,“ uvedl čtyřiatřicetiletý Španěl.