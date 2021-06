Měli jsme fakt smůlu, smutnil Hamilton. Po restartu si „vypnul brzdy“

V předchozích sezonách sledovali fanoušci Velkých cen stále stejný obrázek - po dráze létaly kousky karbonu, jiskřily boje a strkanice a mezi nimi Lewis Hamilton. Nikým neohrožován mířil do cíle.



V sezoně 2021 zesílil Red Bull a Mercedesu najednou nestačí zajišťovací jízdy po výhře v kvalifikaci. Přidalo Ferrari a na okruzích, jako je Monako, je náhle rovnocenným soupeřem. Hamilton ztratil glanc, rozvahu a jeho sebejistota už zdaleka není na sto procentech. Najednou se objevují nečekaná zaváhání.



Po restartu Velké ceny Ázerbájdžánu, kdy si při nájezdu do první zatáčky nevědomky „vypnul brzdy“, respektive mu fungovaly jen přední, vyjel mimo trať, a přišel tím nejen o stupně vítězů, ale i vedení v celkovém pořadí mistrovství světa.



Závod končil sprintem na dvě kola, se startem z pevných pozic. Hamilton chtěl za každou cenou vyhrát, motor roztočil na maximum, až se od jeho vozu kouřilo a do startu doslova vpadl. Okamžitě šel před dosavadního lídra Péreze, jel si pro vítězství, v divokém zápalu však snahu přehnal.

„Když se ke mně při restartu přiblížil Checo (Pérez), kliknul jsem na přepínač a v podstatě si vypnul brzdy. Následně jsem proto jen zamířil rovně. Moc se všem v týmu omlouvám. Netušil jsem, že jsem předtím zmáčknul také kouzelný čudlík,“ řekl Hamilton.

Oním kouzelným čudlíkem je tlačítko, které mění vyvážení brzd a používá se v zaváděcím kole pro zahřívání pneumatik. Zamezuje však prudkému brzdění, nesmí proto v závodě zůstat zapnuté. „Určitě jsem ho vypnul, to jsem si jistý,“ hájil se pilot. „Musel jsem ho zapnout po startu.“

Dost možná zbrkle nastavoval něco jiného a tlačítka se pouze dotkl. Hamilton vždy dává ruku přes levý okraj volantu. Těžko říct, proč tak činí, podle všeho je to jen zvyk. Ale kvůli němu vzniká nebezpečí, že zavadí o jeden z výstupků složité řídící jednotky, kterou volat formule 1 ve skutečnosti je.

„Přirozeně je to trapná zkušenost. Všichni jsme makali, abychom se v tomhle závodě vrátili do nejlepší desítky, dal jsem do toho úplně všechno a pak to na konci takhle ztratím,“ přiznával svou chybu.

Šéf stáje Toto Wolff se ho však zastal. Navzdory tomu, jak se Hamilton naposledy v Monaku pustil do týmu a jeho techniků. „Nenazval bych to chybou. Lewis se jen dotkl tlačítka a nastavení brzd se změnilo. Prostě se ukliknul,“ řekl.



Sedminásobný mistr světa Hamilton tak přišel o sérii 54 závodů v řadě, v nichž bodoval. Nedařilo se ani jeho týmovému kolegovi Valtterimu Bottasovi a Mercedes vyšel poprvé od Velké ceny Rakouska 2018 bodově naprázdno.

Hamilton se dostává pod tlak a tento moment mu vůbec nepomohl. Naopak, bude ještě více nervózní. Pomoci by mu mohl už nejbližší závod, Velká cena Francie, která se pojede 20. června. A Paul Ricard je okruhem, který by měl mistrovskému týmu sedět mnohem víc než Red Bullu. Možná Hamilton nedostane šanci na další chyby.