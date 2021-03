Velké plány malého muže. Ambiciózní Cunoda sbírá body i rekordy

Slovo „maličký“ je totiž použito zcela oprávněně. Se 159 centimetry je suverénně nejmenším závodníkem Grand Prix. Nad ním je v žebříčku se 171 centimetry jeho dětský idol Fernando Alonso. Podle britského Autosportu je navíc možná nejmenším jezdcem F1 vůbec.



To však nelze dokázat, protože zejména v padesátých letech se sérií mihly desítky závodníků, kteří svou výšku neuváděli. Stejnou výšku jako Cunoda uvádí dlouholetý boss šampionátu formule 1 Bernie Ecclestone. Ten se však do svého jediného závodu F1, Velké ceny Monaka 1958, nedokázal kvalifikovat.

Ecclestone sice neuspěl na dráze, později však dokázal celou Grand Prix ovládnout. Stále vitální Brit už oslavil devadesáté narozeniny, zatímco Cunodovi bylo teprve dvacet. Je prvním jezdcem historie formule 1, jehož rok narození začíná dvojkou.

V AlphaTauri nováčka popisují div ne jako klon Ayrtona Senny. Což o to, kariéru má za sebou vskutku raketovou. Do Evropy se dostal před třemi lety, rychle prolétl nižšími soutěžemi a minulý rok bojoval do posledního závodu o titul formule 2, jen těsně podlehl v konečném součtu Micku Schumacherovi.

Júki Cunoda s monopostem stáje AlphaTauri v kvalifikaci Velké ceny Bahrajnu F1.

Ale nový Senna? To bude muset ještě přidat. K tomu mu nestačí ani druhý nejlepší čas z celého ansámblu F1 v předsezonních testech, kde řada jeho soupeřů nejela naplno, ani 422 kol za tři dny. Nikdo před 14 dny v Bahrajnu neodjel větší porci kilometrů.

Cíle má maximální, proto nepřekvapí, že po nedělním závodě nebyl spokojen. Po startu se propadl a poté celý závod předjížděl pomalejší soupeře. „Ze svého prvního kola jsem zklamaný nejvíc. Zabralo mi hodně času, než jsem pozice získal zpět. Ale pozitivní je, že jsem se toho hodně naučil,“ uvedl v cíli.

Na deváté místo proklouzl až v závěrečném kole, když v posledním možném okamžiku předstihl Lanceho Strolla. „Jsem moc rád, že jsem ho po všech těch chybách předjel. Říkal jsem si, že když to nedokážu, nebudu celou noc spát.“



Nejemotivnější moment však přišel o něco dřív, když vyškolil Fernanda Alonsa, dvojnásobného mistra světa, který se letos vrátil do formule 1 a s vozem Alpine F1 ukazoval, že se mezi mládeží neztratí. „Byl jsem hrdý, že jsem ho předjel. Naposledy jsem ho sledoval na vlastní oči před třinácti lety u nás na okruhu Fudži, když závodil za McLaren, byla to pro mě nostalgická vzpomínka,“ usmíval se Japonec.

Ale pryč s nostalgií, do formule 1 nepřišel vzpomínat na školní léta. „Jaký je můj cíl pro rok 2021? To je jasné, porazit Gaslyho!“ předložil svůj cíl. Hodně odvážný cíl. Pierre Gasly, jeho týmový kolega, je považován za jeden z největších talentů F1 a v minulé sezoně nečekaně vyhrál Velkou cenu Itálie. Ale právě možná proto se chce Cunoda poměřovat právě s ním. Co na tom, že měří o téměř dvacet centimetrů víc.