ONLINE: Sezona F1 odstartovala. Potvrdí Verstappen kvalifikační triumf?

V království bahrajnské pouště začíná nový ročník šampionátu formule 1. V testech před sezonou ukázal nejlepší formu tým Red Bull, potvrdí to v Grand prix? V kvalifikaci se to povedlo, Max Verstappen s náskokem porazil i šampiona Lewise Hamiltona. Z prvního místa na startu se pokusí udržet vedení až do cíle.