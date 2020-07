Quartararo je jako ve snu. Rossiho prosil o fotku, teď se mu král klaní sám

Před dveřmi restaurace Yamahy nemusí stydlivě přešlapovat, protože jsou mu vždy dokořán. A Rossi ho chytá kolem ramen sám od sebe, bez smutných dětských očí. Tak jako v neděli – Quartararo vyhrál v Jerezu i druhý letošní závod MotoGP, Rossi dojel třetí a pak s dávkou uznání oddaného příznivce objímal.

„Jenom s ním jezdit po jedné trati je pro mě sen. Když pak přijde a řekne: Dneska jsi jel skvěle, tak se sami sebe ptáte, kdy se probudíte,“ říká 21letý Francouz.

Ne, je to realita, byť působí jako sladká pohádka z hlubokého nočního spánku. Za šest let v motocyklovém mistrovství světa napříč kategoriemi nezažil Quartararo ročník, ve kterém by dvakrát vyhrál. Až teď.

A co víc – Marc Márquez, suverén posledních sezon, kvůli zranění nemá z úvodních podniků ani bod, zatímco Francouz hned 50, tak se rázem zdá, že letošek nebude v MotoGP nudná one-man show.



„Márquez ale i takovou ztrátu dokáže smazat. Až Quartararo dvakrát nezajede, spadne, pak se ukáže, jak je psychicky silný,“ míní Lukáš Pešek, bývalý pilot MotoGP.

Nicméně i on je z mladého Francouze paf. „Nikdo jsme ho ještě přednedávnem neznali, ale ve Španělsku se o něm už dlouhodobě říká, že je to hypertalent. A teď jen dokazuje, že tam na to měl někdo čich a rozpoznal to dřív než my. Za mě je úžasný, má pevné nervy a jede rychle, že ho nikdo nechytí.“

Fabio Quartararo slaví vítězství v kvalifikaci na Velkou cenu Andalusie

První motorku dostal čtyřletý Fabio od táty, někdejšího závodníka. Později jeho máma vyprávěla, že když skončil v závodech druhý, brečel a byl smutný. Odmítal se spokojit se stříbrem. V sedmi letech se pak s rodinou kvůli jezdeckému růstu přestěhoval do Španělska.



Ve čtrnácti se stal mistrem zdejšího seriálu CEV, a když to o rok později zopakoval, zavedl kvůli němu promotér světového šampionátu Lex Quartararo. Závodů mistrovství světa se mohou účastnit jezdci od 16 let, jenže Francouz narozený 20. dubna by kvůli tomu v sezoně 2015 přišel o první tři závody. A tak je od té doby v řádech zakotveno, že vítěz CEV může do MS naskočit bez ohledu na věk. Už v té době ho někteří srovnávali s Márquezem, Rossim, jenže on tolik nezářil.

Nebral tituly mistra světa, nevyhrával závody, zato se ale posouval kategoriemi výš a výš, až se loni jako nováček v MotoGP blýskl. Navíc coby jezdec ze země, kde je silný trh s motorkami, se hned dočkal Yamahy. „Když dnes rychlý jezdec, kterých je hodně, dostane v MotoGP super motorku, výsledky přijdou. Elektronika všechno dost ulehčuje,“ ví Pešek.

A tak se i stalo. Už teď je jasné, že Francouz v příští sezoně povýší ze satelitní stáje Yamahy (B-týmu) do té tovární. Tam nahradí Rossiho, jenž by ho měl vystřídat v Petronasu. Kontrakt sice není zpečetěn, nicméně oznámení o pokračování kariéry devítinásobného mistra světa se očekává v nejbližších dnech. Mohlo by to být symbolické střídání stráží.