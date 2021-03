Z třetí ligy vstříc špičce. Každý kilometr jsem se naučil něco nového, řekl Stříteský

Juniorský mistr republiky z loňské sezony totiž přesedlal z vozu s jednou poháněnou nápravou do ostré Škody Fabia R5 dealerského ostravsko-hlučínského ACA Škoda Vančík Motorsport týmu.

Přitom před startem soutěže najezdil Dominik Stříteský v nové „erpětce“ sotva pár desítek testovacích kilometrů. Přesto s novým navigátorem Dannym Perseinem šokovali rallyový svět – v celkovém hodnocení Valašské rally, kterou vyhrál Rus Nikolaj Grjazin, obsadili čtvrtou příčku. V redukovaném pořadí domácího šampionátu, v němž Grjazin neboduje, skončili senzačně bronzoví za matadorem Janem Kopeckým a Filipem Marešem.

„Ten výsledek ještě pořád vstřebávám. V neděli to bylo neuvěřitelné. Musel jsem se z toho vyspat, zjistit, jestli to nebyl jenom sen,“ povídal rodák z Kelče na Vsetínsku.

Dominiku, dostavila se před startem nervozita?

Nervózní jsem nebyl vůbec. V sobotu jsme do toho šli tak, že jsme vůbec nehleděli na výsledky. Až do večera jsem nevěděl, jak si stojíme, nikam jsem se nehnal. Jel jsem jen na pocit.

Co to s vámi udělalo, když jste se v sobotu dozvěděl, že jste na tom velice dobře?

Byl jsem překvapený, ale nijak jsme to nehrotili. Byli jsme rádi, že se nám to podařilo, ale zároveň jsme věděli, že není třeba nikam táhnout nebo se stresovat kvůli neděli. I desáté místo a najeté kilometry by byly lepší, než kdybychom nedojeli.

Dominik Stříteský a navigátor Danny Persein s vozem Škoda Fabia R5.

Poprvé jste pilotoval v soutěži auto s oběma poháněnými nápravami. Překvapilo vás něčím?

Vším. Každý kilometr jsem se naučil něco nového. I v neděli už jsem si oproti sobotě dovolil věci, které bych si v sobotu netroufl. Poznával jsem, co všechno můžu, aby mi auto nevyjelo, chování v cutech.

Kdy jste uvěřil, že se povede takový výsledek?

Až když byl servis v neděli odpoledne, řekl mi Jarda Vančík, ať se podívám a že by bylo fajn pokusit se to udržet. Bylo z toho jedno dopolední vítězství v erzetě, v poslední erzetě jsme se o vítězství podělili s Erikem Caisem.

Čí pochvala potěšila nejvíce?

Od všech. Lidé měli různé názory na náš rychlý přestup do R5, i my jsme občas zapochybovali. Takže každá pochvala je ceněná. Dokonce přišla i od Škody Auto přes pana Skabu (šéf ACA – pozn. aut). To, že náš výsledek zaregistrovali v továrně a popřáli nám, to je opravdu velký úspěch.

Na průjezdech Bystřičkou jste byli rychlejší než mnohonásobný český šampion a mistr světa WRC2 Jan Kopecký. To už je co říct, ne?

S Jardou Vančíkem jsme vtipkovali, že s ním těžko pojedeme, že si pojedeme svoji druhou, možná třetí ligu. A byly z toho dvě erzety před ním. Něco neskutečného!

Poprvé jste jel i s novým navigátorem Dannym Perseinem. Jaká byla spolupráce?

Sedli jsme si, sžívali se. Teď jen bude potřeba vyladit detaily, aby to nemělo chybu.

Kolem tratí nesměli být diváci. Chyběli vám?

Bez nich je to takové mrtvé. Pár se jich našlo, ale ten pocit, když projíždíte kolem zaplněných diváckých míst, je úplně jiný, než když jedete kolem prázdných polí. Na druhou stranu je to lepší než sedět doma a mít auto v garáži.

Zažil jste na trati i dramatický okamžik?

Ve druhé erzetě jsme chytili defekt. Jako většina posádek jsme trefili menší skalku, hodilo nás to na druhou stranu do škarpy, přeskákali jsme pár hrbolů, naštěstí se nic vážnějšího nestalo, byl to jen pomalý defekt.

Nebude po takovém výsledku o to těžší krotit emoce?

Bude, nebudeme si nalhávat. My se nad to musíme povznést, jet si to svoje, neohlížet se na výsledky. První týden v květnu se jede rally na Šumavě, kde chceme aplikovat stejný přístup. Zásadní jsou najeté kilometry pro sžití se s autem, výsledky se pak dostaví samy.