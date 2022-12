Pabiška: Můj čtrnáctý Dakar? Cíle nevyhlašuju, ale jedu závodit, ne na Kokořín

David Pabiška patří k velezkušeným účastníkům Rallye Dakar, na její tratě poprvé vyrazil v roce 2007. To se ještě jezdilo v Africe, poté se legendární dálková soutěž přesunula do Jižní Ameriky a v posledních letech zakotvila v Saúdské Arábii.

„Čeká nás spousta písku a etapy, které budou mít pod 200 kilometrů. To znamená, že to bude hodně náročné,“ říká Pabiška při pohledu na plán nadcházejícího ročníku, který se uskuteční od 31. prosince do 15. ledna.

Jeho dosavadním nejlepším výsledkem mezi motorkáři je 18. místo z roku 2014. V kategorii bez asistence skončil předloni čtvrtý. V minulém ročníku měl těžký pád ve čtvrté etapě a vůbec poprvé nedojel do cíle. „Doktoři mi pak řekli, že jsem měl covid a jezdil v horečkách, ale já jsem si to v závodním stresu vůbec neuvědomoval,“ vzpomíná sedmačtyřicetiletý závodník.

Jak vypadá vaše finální příprava na Dakar?

V téhle chvíli jedu v tréninku naplno, žádné gaučové věci nepřipadají v úvahu. Pořád spím v hypoxickém stanu a každý den mám na programu trénink v posilovně nebo kardio. Jeden z denních tréninků je čtyřicet až padesát minut na orbitracku v nadmořské výšce 3000 metrů, což je velice náročné. Pokouším se v zápřahu vydržet až do odletu 28. prosince. Vzhledem k tomu, že tento ročník Dakaru bude poměrně těžký, chci trénovat do poslední možné chvíle.

A co oslava Vánoc?

Měl jsem dobrou přípravu, takže teď už bych si mohl dovolit i nějaké to cukrovíčko a podobně, ale zvykl jsem si na lepší stravu a nějak mi to úplně nejede. Na Vánoce se ale moc těším, jsou pro mě hodně důležité a hrozně si je užívám. Sice je teď trochu stres, ale doufám, že si svátky užiju v klidu s rodinou.

Co říkáte plánované trati v Saúdské Arábii? Máte z něčeho obavy?

První půlka soutěže bude trochu kamenitá, na což jsme si už zvykli, ale ta druhá bude novinka a bude velice těžká. Tam se dostaneme do oblasti, kde je spoustu písku. O náročnosti svědčí i délka rychlostních zkoušek pod 200 kilometrů. Jakmile jsou totiž na Dakaru etapy pod 200 kilometrů, je to opravdu strašně náročné. Pamatujeme si období v Jižní Americe, kde jsme říkali, že jsme v pekle na Zemi. Jeli jsme 200 kilometrů šest sedm hodin. Tohle bude něco podobného. I z toho důvodu nechci z přípravy až do konce slevit.

V minulých letech jste jezdil za Jantar Team, ale teď vyrazíte pod hlavičkou vlastního týmu. Je to pro vás velká změna?

Sluší se poděkovat Jantar Teamu, že jsem za něj mohl jezdit, byly to báječné dva roky závodění. Všechnu administrativu za mě dělal tým. Teď mám větší zodpovědnost. Nejhorší je účetnictví. Když mám poslat někam peníze, je to děs. Ale dělám si věci, jak potřebuju, abych mohl v této těžké době uspokojit partnery, kteří mě podporují.

S jakým výsledkem z Dakaru byste byl spokojený?

O mně je známo, že cíle nikdy nevyhlašuju dopředu. Pořád se držím toho, že jedu na závody, a ne na výlet na Kokořín. Seriózně bych chtěl zabojovat o co nejlepší výsledek. Ve třídě bez asistence budeme s Liborem Podmolem jediní Češi, takže doufám, že si při případných problémech pomůžeme. V roce 2021 jsem dojel v této třídě čtvrtý, a kdybych to zopakoval, byl bych šťastný. Spousta lidí si myslí, že v naší třídě jsou kluci, kteří si to jedou jen užít, ale to není pravda. Jsou tam jezdci, kteří byli v absolutním pořadí do patnáctého místa.

Na jakém motocyklu na závod vyrazíte?

V letošním roce jsme měli trochu problém s dodáváním nových motocyklů, a tak jedu na starém stroji, který ale musel projít kompletní generálkou. Je to motocykl KTM 450, na kterém jsem předloni vybojoval čtvrté místo. Motorka už je zkontrolovaná pořadatelem a cestuje na lodi. Věřím, že mě někam doveze.

Program Rallye Dakar bude o dvě etapy delší než loni. Co tomu říkáte?

Já to vítám, už nejsem tak příliš rychlý jezdec, ale vytrvalost mám pořád značnou. Bude to hodně náročné, nepamatuju ročník, který by byl na dny tak dlouhý. Stres, který na nás závod od samého začátku vyvíjí, je velký. Vždycky, když to bylo dlouhé, se mi ale jelo líp. Hodně důležité bude jet takticky a s respektem.