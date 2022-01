Smolná třináctka, Pabiška poprvé Dakar nedokončil: Jednou to přijít muselo

„Třináctý Dakar pro mě nebyl úplně úspěšný. Jsem z toho zklamaný, protože tohle jsem ještě při své účasti nezažil. Ještě nikdy jsem nemusel odstoupit,“ uvedl Pabiška. „Byla to moje chyba, jeli jsme ve skupince, trošku mi zaprášili, vyhnul jsem se tomu a dostal jsem ji velkou.“

Pabiškovi se navíc při pádu nenafoukla ochranná airbagová vesta. „Jsem z toho docela vyděšený, mohlo to skončit úplně jinak,“ oddechl si. Pád ho zastavil ve chvíli, kdy se prokousával pořadím do čtvrté desítky. Den předtím byl průběžně padesátý a v kategorii bez asistence pátý.

„Davidova havárie mě mrzí, ale ne nadarmo se říká, že Dakar je nejtěžší soutěž na světě a často má právě takovou podobu. Jsme rádi, že se nestalo něco ještě horšího. Operace naštěstí nebyla nutná, ruku mu zafixovali ortézou,“ řekl Ján Miloň, šéf Jantar Teamu, za který Pabiška jezdí.

Šestačtyřicetiletý Pabiška se na start dakarské rallye postavil poprvé v roce 2007, kdy se ještě jelo v Africe. Při své premiéře obsadil 42. místo. Jak se slavná soutěž postupně stěhovala, v příštích letech zažil Dakar v Jižní Americe a naposledy v Saúdské Arábii. Jeho nejlepším výsledkem je 18. místo z roku 2014.

Pro úspěch na letošním ročníku Rallye Dakar udělal David Pabiška maximum. Najezdil spoustu kilometrů na motorce, před závodem spal ve stanu simulujícím vysokou nadmořskou výšku. Snažil se věřit i v přízeň osudu. „Bude to můj třináctý Dakar a součet čísel na espézetce mé motorky je taky třináct. Chci věřit v to, že to bude moje šťastná třináctka,“ vyprávěl v prosincovém rozhovoru pro MF DNES.

Unikátní série účastí, při nichž vždy dojel do cíle, ho svazovala. „Není lehké s tím žít. Málokdo si umí představit, co závodník na Dakaru skutečně zažívá. Jaká je to zodpovědnost vůči partnerům, kteří do toho dali spoustu peněz. Všichni si myslí kdovíjaký nejsem robot, ale i mě může potkat smůla,“ uvědomoval před startem.

A to se letos bohužel naplnilo. Ve čtvrté etapě, která byla nejdelší a měřila 465 kilometrů, přišel pád a konec. „Omlouvám se všem, co mě podporují a fandí mi. Děkuji. Asi to jednou přijít muselo,“ vzkázal svým početným fanouškům na instagramu.