Schumacherova manželka po letech mlčení: Michael je jiný, ale je tu

Jeho zveřejnění se oddálilo, nicméně jde o první snímek, který má poodhalit „současného“ Michaela Schumachera, neboť filmaři dostali svolení od jeho manželky.

Ta jinak soukromí a informace o sedminásobném mistru světa, který v prosinci 2013 utrpěl po pádu na lyžích vážné poranění hlavy, střeží.

„Soukromí je soukromé, jak vždycky říkal. Michael nás vždy chránil před publicitou a nyní my chráníme Michaela. Je pro mě velmi důležité, aby si mohl i nadále užívat svůj soukromý život,“ citovala z dokumentu Corinnu Schumacherovou agentura Reuters.

Po pádu byl Schumacher nejprve půlroku hospitalizován v nemocnici v Grenoblu, následně převezen na kliniku ve Švýcarsku a poté do jeho vily na břehu Ženevského jezera, jejíž část rodina předělala na rehabilitační centrum.



„Žijeme spolu doma. Děláme terapii, snažíme se o vše, co je v našich silách, aby byl na tom Michael lépe a aby se cítil dobře. A aby stále cítil naší rodinu a pouto,“ uvedla Schumacherová.

Jejímu manželovi je 52 let, jejich syn Mick kráčí v otcových šlépějích, neboť i on závodí v F1. Dcera Gina-Maria je zase stejně jako její matka úspěšná jezdkyně na koních.



„Michael se chová jinak, ale je tu. Každý den mi ukazuje, jak silný je. A my všichni kolem něj dál budeme dělat všechno, co jen půjde. Snažíme se zůstat pevnou rodinou, tak jak to Michael měl a stále má rád. Zkrátka snažíme se dál žít naše životy.“

Prozradí Corinna ve středečním dokumentu ještě něco víc?