Biopalivo nám asi ubírá na výkonu, tuší trucker Lacko. Titul se vzdaluje

V Mostě se jel teprve druhý podnik letošního mistrovství Evropy. Co vám naznačil?

Že naše auto je konkurenceschopné, ale výkon nám chybí. Zkusíme něco vymyslet. V Mostě byla další možnost porovnání biopaliva. Trošku nás to zlobí, zkusíme na tom zapracovat, moc času ale není.

Biopalivo je letošní novinka, proč zrovna vás brzdí?

Máme ho všichni stejné, ale neměli jsme moc čas to vyzkoušet. Jen v Maďarsku, takže s tím nemáme moc naježděno.

Cítíte, že tahač tak netáhne?

Já to v autě moc necítím, ale když jedu za někým nebo někdo za mnou, je vidět ten výkonnostní rozdíl. Lenz mě nonstop dojíždí tam, kde mám plný plyn. Myslíme si, že by to biopalivem mohlo být. Když jsme jezdili na normální diesel, tak tam bylo víc výkonu, a přitom jsme s motorem nic neudělali.

Stihnete něco změnit?

Bohužel není čas moc co zjišťovat, zlepšovat. V pondělí se kluci sbalí, ve středu jedou na francouzský mistrák, odtamtud rovnou do Zolderu. Maximálně jestli něco vykoukají z dat a křivek a bude se to moct udělat přes počítač.

Co Most ukázal pro vývoj seriálu?

Je vidět, kdo je silný a kdo není. Jak jsem říkal na začátku sezony, body si krademe navzájem. Není úplně jeden, kdo to povede. Favorité asi budou Kiss s Lenzem, my zbytek jsme za nimi. Konkurence je veliká, je nás pět šest na vítězství, ne jeden, dva, tři. Bude to i o tom, komu vydrží technika. Pojedeme ze závodu na závod a nebude čas na velké opravy. Člověk nemůže moc nabourat, aby se to nerozbilo. Musí se přemýšlet i nad tímhle, že jsou závody v řadě a tahač prostě teď musí vydržet.

Na lídra Kisse ztrácíte 15 bodů, jaký máte cíl pro zbytek seriálu?

Vyhrát, ne? Ale vidíme, že na první místo to letos nebude. Když se udržíme třetí, budeme spokojeni.

A jak jste spokojen s Mostem?

V sobotu jsem bojoval jako lev, svedl jsem několik tvrdých soubojů a byl třetí. Když byla trať mokrá, auto fungovalo, na polomokrém nebo polosuchém povrchu už tolik ne. V neděli jsem byl druhý i s dost velkou akcí pro diváky. Byla to hra na nervy, kočka-myš. Neudělat chybu a udržet se, kde jsem byl. Lenz a Hahn do mě pořád tloukli, auto jsem měl zezadu obouchané. A zepředu vypadalo, jako bych ani nejel. Škoda, že nebyl déšť, možná by se dalo udělat víc.

Přišlo méně diváků než v předchozích ročnících, jste zklamaný?

Buďme rádi, že nějací dorazili. Lidé mají v dnešní době strach někam jít. Díky tomu, že jsou závody v přírodě, přišli. Samozřejmě není vhodné, že jsou tahače a Barumka v jeden moment, někteří fanoušci si vybrali rallye. Ale takhle to bývá pravidelně. Jsem rád i za tu hrstku lidí. A hlavně, že to v sobotu vydrželi i v hnusném počasí. Bohužel ten hnus byl vždycky, když tahače nejezdily. Já bych si hnus přál pořád, voda mi svědčí.

Váš mladý francouzský parťák Téo Calvet jednou dojel třetí a zařadil se do širší špičky. Co mu říkáte?

Téo překvapil, začíná pěkně tahat. Je z něj parťák, že se s ním dá počítat v poli. Pro týmové hodnocení a sbírání bodů perfektní, konečně je tady někdo rychlý. V týmech jsme schopní bojovat o přední pozice.

Adam Lacko slaví na pódiu v Mostě druhé místo

Dokončí se evropský šampionát? Ještě chybí čtyři podniky.

Má se odjet všechno, co je naplánované. Ale v Německu už zase vyhlásili kvůli covidu-19 horší stav, bůhví, co bude a nebude. Doufejme, že se to odjede do konce.

Loni jste skoro nezávodili, cítil jste se nevyježděný?

Ne. Já sednu do tahače a za dvě kola je tam čas jako předtím. Spíš mi to chybělo z pocitového hlediska, protože rád jezdím a závodím. A to trénink nenahradí.

Co jste v době koronavirových omezení vůbec dělal?

Nás ve firmě se to moc nedotklo, takže pracoval. S tátou děláme elektromotory, převodovky, kabely, měniče, jezdíme hodně na Mostecko, do dolů, poháníme veškerá rypadla. Byl jsem s rodinou na dovolené, kutil jsem na chatě. Užil jsem si to. Ale kdyby se závodilo každý víkend, jsem šťastný člověk. Snad se teď už žádný závod nezruší.