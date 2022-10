První etapu 3-Städte rallye vyhrál Cais před Rakušanem Wagnerem

„Bylo to hodně náročné, tratě byly uklouzané. Jsme ale spokojeni, máme náskok a v sobotu se budeme snažit držet českou vlajku co nejvýše,“ řekl Cais České televizi. „Zapotil jsem se, jak jsem musel číst trať a proměnlivé podmínky,“ doplnil.

3-Städte rallye je součástí českého šampionátu premiérově a tratě rychlostních zkoušek jsou na českém, německém a rakouském území. Dnes se závodilo v Česku, večer se ale posádky přesunuly do Německa, kde v sobotu odstartují do dalších osmi měřených testů. „Typově jsou to úplně jiné zkoušky, takže uvidíme, jak nám sednou,“ řekl Cais.

Vedle Caise se do první desítky po úvodní etapě dostal pouze Aleš Jirásek, jenž je s odstupem 2:24 minuty desátý. Hned za ním jsou Adam Březík a Jan Dohnal. Přední čeští jezdci v čele s již jistým šampionem Janem Kopeckým na startu chybějí.