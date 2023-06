Poslední Oktagon na Štvanici? Problémem je hluk i peníze

„Problémy provázely už letošní Štvanici. Chtěli jsme turnaj ohlašovat v březnu, ale následně jsme museli vše zastavit a se zodpovědnými lidmi znovu sednout k jednacímu stolu,“ řekl Ondřej Novotný ve svém podcastu MMA Letem světem.

Důvod? Problémy Štvanice jako venkovního stadionu jsou nejen hlukové limity, které se tak dotýkají například koncertů v rámci half-time show či ohňostroje, ale také kapacita arény (zhruba 8000 míst), která i z hlediska finančních nákladů nehraje ve prospěch Oktagonu.

Galavečer s podtitulem „nejkrásnější turnaj v roce“ je sice brandovou pýchou Oktagonu, ale zároveň stojí čím dál tím víc peněz. Jak organizace oznámila, samotné produkční náklady turnaje bez výplat bojovníků přesáhly půl milionu eur.

„Ale když už se máme s tímhle místem, které jsme si vypiplali a přirostlo nám k srdci loučit, tak ve velkém. I proto pořádáme letos turnaje dva,“ zmínil Novotný.

Oktagon na Štvanici se uskuteční v pátek 28. července i v sobotu 29. července. V pátek se v hlavním zápase představí Jonas Magard, šampion bantamové váhy Oktagonu. Proti němu bude stát Brazilec Felipe Lima.

V souboji mezi Samuelem „Pirátem“ Krištofičem a Polákem Robertem Bryczekem se rozhodne o tom, kdo vyzve v titulovém zápase Patrika Kincla. Představí se také Václav Mikulášek, Radek Roušal či Vlado Lengál. Vstupenky jsou stále k dispozici na Ticketportalu.

Naopak sobotní turnaj na Štvanici už hlásí vyprodáno. K vidění bude střet o šampiona pérové váhy mezi Maté Sanikidzem a Losenem Keitou. Do klece se vrátí Ivan Buchinger a po zranění také Karlos Vémola.

„Kdo na Štvanici nikdy nebyl, nedokáže pochopit co tam všichni zažívají. Ti co tam byli jednou se vždy rádi vrací, protože to kouzlo nočního turnaje v bezprostřední blízkosti oktagonu chtějí zažívat zas a znovu,“ říká Ondřej Novotný.

Štvanice, ostrov mezi Karlínem a Holešovicemi, je s Oktagonem spjatý už od samých počátků organizace. Attila Végh si to zde s Paulem Brynem rozdal na turnaji Oktagon 3 v červenci 2017. A od té doby se v primárně tenisové aréně konaly další čtyři turnaje. Letošní dva galavečery už však budou nejspíš poslední.