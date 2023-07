Vémolu čeká na Štvanici „Kobra“ z Argentiny. Kincl se zápasu vysmál

„Naposledy Alsina zápasil v říjnu v Bellatoru, kdy prohrál s Luke Trainerem. Má bilanci 11-4, z toho sedm vítězství získal K.O.,“ řekl Novotný v podcastu MMA Letem světem.

Sedmatřicetiletý Lucas Alsina je šampionem argentinské organizace CAM a rovněž šampionem K1 organizace WKF. S Vémolou se utká ve smluvené váze do 91 kilogramů.

Přitom Oktagon původně plánoval pro českého pořízka jiného soupeře. Ve hře byl polský bijec Michal Materla, jenže překážkou byla jeho zraněná ruka. Nevyšel ani další Polák Rafal Haratyk. Zápas se neuskuteční kvůli Haratykově dopingové kauze i dlouhodobé smlouvě s francouzskou organizací Ares.

„Trochu mě mrzí, že nedopadlo žádné z velkých jmen, ale tak to někdy je. Z vyjmenovaných bojovníků je Alsina nejjednodušší, ale pořád je to zajímavý soupeř, který by měl být krokem na Karlosově cestě za obhajobou titulu,“ dodal Novotný.



Zároveň potvrdil, že duel Karlos Vémola versus Pavol Langer se můžou fanoušci těšit v říjnu v Bratislavě.

Když organizace zveřejnila zápas Vémoly s Alsinou na Instagramu, na příspěvek zareagoval i Patrik Kincl. Na mobilu vyťukal tři vysmáté smajlíky, čímž chtěl naznačit: „Ten soupeř je výsměch.“

Karlos Vémola zápasil naposledy na květnovém Oktagonu 34 v O2 aréně, kde prohrál s Patrikem Kinclem v boji o pás šampiona střední váhy. S bolavou, rozbitou tváří odjel do nemocnice.

„Zápas nevyšel podle mých představ. I když dost lidí říkalo, že jsem to vyhrál, tak teď je to jedno, protože jsem to měl ukončit a nenechat nikoho na pochybách,“ napsal osmatřicetiletý bojovník poté na Instagram.

Rovněž uvedl, že se už nehodlá vracet do střední váhy (84 kilogramů), což je pro něj extrémně náročné. Vémola hubnul 25 kilogramů, poslední den před vážením prý shodil neuvěřitelných 12 kilogramů.

I proto ho nyní čeká zápas ve smluvené váze do 91 kilo.

Poté nastoupí v říjnu proti Pavolu Langerovi. Slovenskému přízraku, který v červnovém Oberhausenu zaskočil německého favorita Alexandera Poppecka a stal se prozatimním šampionem polotěžké váhy Oktagonu. Poradí si i s Vémolou?

Na konci roku by „český Terminátor“ rád stihl odvetu s Atillou Véghem v O2 aréně.