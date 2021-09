Buchinger porazil krajana Barboríka a je prvním dvojnásobným šampionem Oktagonu

„Buki je zpět,“ radoval se pětatřicetiletý Buchinger po zápase, ve kterém měl zejména v prvním a posledním kole díky sérii přesných úderů nad soupeřem mladším o sedm let převahu. „Byl to brutální zápas. Kloubou dolů před Vojtou. Nečekal jsem, že tolik vydrží. Myslel jsem, že jej dokážu ve čtvrtém nebo pátém ukončit, ale nepodařilo se mi to. V prvním nebo druhém kole jsem byl kousek od k.o.,“ zhodnotil duel.

V hlavním předzápase akce Oktagon 27 porazil Máté Kertész z Maďarska domácího Roberta Pukače 3:0 na body. Jasnou prohru po třech pětimimutových kolech utrpěl i další Slovák Gábor Boráros, který nestačil na Mickaeala Lebouta z Francie.

Rychlé k.o. výhry hned v prvním kole si ve slovenské metropoli připsali domácí Vlasto Čepo i Bojan Veličkovič ze Srbska. Čepo porazil Srba Miloše Kostiš, Velikovič zdolal Brazilce Carla Pratera.