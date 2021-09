Megalomanský plán. Slovákovi nestačí dva pásy šampiona, má šanci na třetí?

35letý Buchinger, jeden z nejúspěšnějších domácích zápasníků se zkušenostmi ze světových organizací (skóre 39-7), touží i po opasku veltrové váhy do 77 kilogramů.

Dává to smysl? „Asi by šlo o světový rekord, neznám nikoho, kdo by v nějaké významné organizaci držel tři tituly ve třech různých vahách. Tím pádem to udělat musíme,“ tvrdí promotér Ondřej Novotný.

Veltrové váze v Oktagonu už dva roky vládne Čech David Kozma. Silový a urputný, skvělý v boji na zemi a u pletiva. V krvavých obhajobách porazil podobně houževnaté protivníky Leandra Silvu a Mátého Kertésze.

Výtečným „zemařem“ je i Buchinger, oproti Kozmovi ale viditelně ztrácí na výšce a v hmotnosti. Dokázal by se většímu soupeři vyrovnat?

„Buchinger je legenda, líbilo by se mi ho porazit, ale jeho plán je šílený. Na veltr je hrozně malý,“ říká Kozma pro web MMA Shorties.



„Ale to je přece jedno. Mám sílu i techniku. Že jsem menší, neznamená nic,“ opáčí Slovák.



Experti: Projeví se Ivanova slabina

Čeští trenéři, které redakce iDNES.cz oslovila, nesouhlasí. Pokud by na jejich souboj mělo dojít, výška a zejména váha by se hlavně v pozdějších kolech projevovaly čím dál víc.

Na fotce vlevo je Dan Barták, vpravo André Reinders.

„Na papíře jejich zápas rezonuje. Ivan má obrovské zkušenosti a zřejmě si věří,“ říká Dan Barták z Pentagymu. „Jenže David vyspěl ve velmi kvalitního a tvrdého bojovníka a bude mít výškovou i váhovou převahu. Na výšku je Ivan zvyklý, ale váhou bude proti Kozmovi poloviční. To se projeví na zemi, ve wrestlingu, v síle úderu, všude. Hrálo by to ve vývoji zásadní roli, ač si třeba myslím, že Ivan je na zemi lepší.“

„Ivana obrovsky respektuju, v zápase s Barboríkem ukázal, že je opravdu skvělý. Zároveň jsme ale viděli, že má slabinu,“ přidává André Reinders. „Vojto ho dokázal držet na pletivu, byť ho tam reálně neohrozil, silnější byl i v zápasnických výměnách. David Kozma je v kontrole soupeře a strzích k zemi taky hodně silný, ve veltru patří k těm větším. To by se projevilo a David by si zápas pohlídal.“



„Ivan by měl šanci v prvních dvou kolech, později by David dominoval,“ dodává Barták.

Jeden z nejlepších zápasů

Podobný průběh ostatně diváci viděli i v sobotu v Bratislavě, a to se zápasilo v o deset kilogramů nižší kategorii. Buchinger v prvním a druhém kole Barboríka doslova rozebral, v postoji rozdal nespočet úderů, párkrát se i zdálo, že vyzyvatel brzy padne na K. O.

Ve třetím a čtvrtém kole se průběh otočil, Barborík držel soupeře u pletiva, předváděl skvělou práci na zemi a sbíral body.

Před pátou částí viděli bodoví rozhodčí duel 2:2 na kola.

„Nevěřil jsem, co všechno vydrží. Předpokládal jsem, že fyzicky odejde, chtěl jsem ho zničit a vypnout, to mi sebralo hodně sil,“ povzdechl si Buchinger.



To už měl celý zápas za sebou a na ramenou druhý pás šampiona - v pátém kole zlomil Barboríkovi krvácející nos a vyhrál na body. „Teď už mě snad fanoušci nebudou poznávat jen proto, že jsem prohrál s McGregorem. Jsem historicky první, kdo v Oktagonu drží dva pásy současně,“ žertoval Buchinger.

Třetí titul být může... Ale kdy?

A co rovnou tři? Promotéři tvrdí, že by šlo o takový unikát a že Buchinger je tak exkluzivní zápasník, že mu neřeknou ne. Udělají vše pro to, aby Slovák svou šanci dostal.

Nestane se tak ale hned. Kozmu čeká další zápas 30. prosince proti vítězi duelu Kaiko Brito - Petr Kníže, s Buchingerem by mohl nastoupit nejdříve na jaře 2022.



Bude Slovák do té doby vyčkávat, jak to dopadne, a odpočívat? Zatím v Oktagonu zápasil dvakrát, v obou případech hned o titul. Ten první v lehké váze získal proti Ronaldu Paradeiserovi v lednu 2021.



A šampion by své pásy měl obhajovat. V případě Buchingerovy porážky a ztrát jednoho z nich by boj ve veltru postrádal lesk i šmrnc.