Král Kincl! Skolil Poláka a obhájil pás šampiona. Z Gamechangeru vypadli oba Češi

„Moje největší výhra v Oktagonu. Kdybyste mě dneska vy fanoušci nehnali, prohrál bych. Bez vás by to nešlo,“ děkoval Kincl, staronový šampion, uprostřed bouřící Ostravar Arény.

Hradecký rodák se vrátil do klece po deseti měsících. Po výhře nad Karlosem Vémolou a mrzutém zranění – zlomené očnici. Přišel tudíž o souboj s Vlasto Čepem v prosincové O2 areně, po němž si přehodil přes rameno pás prozatímního šampiona střední váhy Piotr Wawrzyniak.

Kincl v souboji se zkušeným ranařem dlouho nebyl v ideální pohodě, působil nervózně, hledal se. Navíc schytal dva nepříjemné údery do citlivých míst. První kolo těsně získal pro sebe, ve druhém byl však jasně slabší a měl namále. Těžké chvíle přežil. A ve třetím kole nabídli oba ranaři atraktivní podívanou v postoji i na zemi, kde se Kincl náhle dostal do lepší pozice.

Nejdřív chytil kimuru, pak arm triangle a Wawrzyniak odklepal. „Není to sice moje oblíbená technika, ale dneska to vyšlo,“ culil se Kincl.

Na turnaji Oktagon 54 se rozjel i nový Tipsport Gamechanger, pyramidový turnaj lehké váhy (do 70 kg), v němž si vítěz odnese za čtyři výhry v řadě 300 tisíc eur, tedy přes 7,5 milionu korun. Loňský premiérový ročník (ve velterové váze do 77 kg) ovládl Srb Bojan Veličkovič, kdo bude slavit tentokrát?

V Ostravě se uskutečnilo hned šest osmifinálových soubojů.

Vladimír Lengál i přes houževnatý výkon na favorita Daniela Torrese, bývalého šampiona KSW, nestačil. Od prvních vteřin musel kousat zběsilou jízdu Rakušana, schytal bolavý calf kick, který ho po zbytek duelu limitoval. Soupeř přidával další rány na spodek a kulhající brněnský rodák kýžené KO nedoručil. Torres se tak rázem zařadil mezi hlavní favority na celkový triumf.

Daniel Torres (vlevo) a Vlado Lengál

„Můj další soupeř pro čtvrtfinále? Je mi to jedno, stejně budu bojovat hlavně proti sobě,“ pravil vítěz.

Padl i druhý český účastník Gamechangeru - Matouš Kohout. Polák Mateusz Legierski, první šampion Oktagonu lehké váhy z roku 2020, byl nad jeho síly. Rychlý proces. Legierski poslal Kohouta hned v úvodu zápasu tvrdou kombinací úderů na zem a 20 vteřin před koncem kola nasadil rear naked choke a uškrtil ho. Bezbranný Čech musel odklepat.

Ronald Paradeiser, jediný Slovák z šestnáctky účastníků Gamechangeru, si mohl nakonec zhluboha oddychnout. Vyrovnaný souboj s Turkem Attilou Kokmazem bodoví rozhodčí přisoudili právě plešatému dlouhánovi.

Právě v Ostravě se stal před třemi měsíci šampionem lehké váhy Oktagonu, tentokrát mohl po zběsilé přestřelce zvedat ruce nad hlavu opět, načež s hlubokým cutem ve tváři vykládal do mikrofonu: „Nebylo to snadné. Po výhře nad Buchingerem jsem chytil těžký covid, byl jsem pět týdnů doma. Chystal jsem se na Ostravu jen tři týdny.“

A největší překvapení večera? Rakušan Mago Machaev. Rychlý, tvrdý, přesvědčivý. Na začátku třetího kola knokautoval levý hákem do zatnuté brady Makwana Amirkhaniho, o 11 let staršího bijce se zkušenostmi v UFC, a připsal si nejcennější skalp kariéry. Zaslouženě. Signifikantní údery? 71:14.

Do čtvrtfinále Gamechangeru postoupil rovněž Srb Prednak Bogdanovič, jenž zdolal německou naději Hafeniho Nafuku. Suverénně na body, celá tři kola byl aktivnější a zápas kontroloval.

„Bojoval jsem proti mladší verzi sebe sama. Moc děkuju mým fanouškům, Srbsku, soupeři. Navazuji na svého krajana Veličkoviče a moc se těším na čtvrtfinále.“

Další postupující? Španěl Acoidan Dunquie, který nečekaně zdolal favorizovaného Němce Marcela Grabinskiho. Ve vyrovnaném zápase uspěl na body a hlásil: „Bojuji hlavně za Kanárské ostrovy, odkud pocházím, a také za svoji dceru Almu, aby na mě byla pyšná.“

Další turnaj Oktagonu se uskuteční už 23. března ve Stuttgartu. V dubnu zavítá česko – slovenská organizace do Birminghamu, v květnu do Frankfurtu a 8. června zamíří MMA poprvé na fotbalový stadion do pražského Edenu. Hlavní zápas? Vémola vs. Végh.