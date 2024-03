Novotný: Oktagon zažívá zlaté časy. Chybějící milion nebo dva nejsou znát

Karta nabušená kvalitními sportovci ze zahraničí Ostravu nevyprodala, zážitek to ale byl pěkný. Jak jste spokojený?

Nakonec se prodalo víc lístků, než jsem čekal. Suprově šly poslední dva týdny. Na rovinu přiznám, že jsme asi 700 lístků dali partnerům do různých soutěží, abychom to rozhýbali. Tohle normálně neděláme, ale přišlo mi líto, aby se Ostrava nezaplnila. Lidi si to zaslouží. Pro mě je navíc cennější, když lidi přijdou, než že nám chybí jeden dva miliony z prodeje.

Dali vám čeští fanoušci najevo, že chtějí v Česku vidět české zápasníky a ty zahraniční ideálně znát už i s příběhem?

My víme, že podobné momenty přijdou, celé to beru jako investici. Bez risku a plánu, kterého se držíte i v těžkých časech, to nejde. Podívejte, v Česku jsme prodali od začátku března třicet tisíc lístků, v zahraničí taky. V červnu v Edenu nás čeká největší turnaj všech dob. Nevím, která akce by vyprodala za takové peníze třicetitisícový stadion.

Takže zažíváte zlato časy?

Ano, přesně tak. Je mi jedno, jestli mi někdo věří. Kdybychom s Palem (Nerudou, spolumajitelem) chtěli, stavíme baráky a zisk si necháváme. My ale peníze investujeme dál. Už jsme si říkali: Já mám rodinu, ty máš rodinu... Ale ještě máme čas.

Proč?

Pro mě je to dobrodružství. Nepotřebuju soutěžit nebo se s někým hádat, jestli jsme první. Nemám ego. Pro mě je důležitý zážitek. Když hala vybuchne na Vlada Lengála, Ronyho Paradeisera nebo Patrika Kincla, to mě žene. Peníze dokážu vydělat i mimo Oktagon, to si dokážete spočítat. Ty nejsou motor. Kdybyste věděli, jaký máme dosah v zahraničí, co za firmy se s námi chce spojit. Až si s Palem říkáme, jaký život to žijeme.

S Kinclem vyjednáváte o nové smlouvě. Věříte, že ho udržíte?

Dal jsem mu velmi férovou nabídku a záleží na něm. Samozřejmě chápu, že máš své sny a chceš si je splnit (Kincl by rád získal titul v konkurenční KSW, kde už se o to jednou pokoušel). Peníze v tuhle chvíli nehrajou roli. Ovšem co u nás může dostat za soupeře, jak za ním lidi stojí, co za sponzorský aktivity může dělat... To jinde na sto procent nedostane. Fajn, porazí Pawlaka v KSW a získá titul. A dál co? Čecha v Polsku nikdy milovat nebudou, i když bych rozuměl, že KSW může být cíl a sen.

Takže by měl zůstat v Oktagonu?

My chystáme podpis velkých jmen, příští rok, pokud budeme pokračovat, půjdeme s velkou pravděpodobností do turnaje GameChanger ve střední váze do 84 kilogramů. U nás to je zajímavý na několik let dopředu.

Kincl občas říká, že nemá moc rád obrovskou pozornost, v Polsku by se uklidil. V sobotu po vítězství nad Wawrzyniakem ale vypadal, že ho podpora fanoušků úplně dostala.

Patrik je samorost a já se v něm nevyznám. To ostatně skoro nikdo, stejně jako já jsem nepochopitelnej pro něj. Ale naučili jsme se fungovat a jsme rádi, že ho tu máme. Když říká, že pozornost nemá rád, myslím, že to tak i cítí. Ale tohle prostě chceš zažít. Já myslím, že nás všechny vystřelilo ze sedaček, co se dělo. Dokonce jsem si sundal sluchátka, jestli nemám zvuk přeřvaný. Neměl jsem.

Před turnajem došlo k potyčce mezi britským zápasníkem Akonnem Wanlissem a trenéry jeho soupeře. Jak moc vás to zklamalo?

Strašně moc. Byl jsem kyselej jako už dlouho ne, na všechny. A zvýšil jsem hodně hlas. Vyčetl jsem to našemu týmu, protože se dalo předpokládat, že se to může stát. Na druhou stranu jsme udělali opatření, vyhodili jsme je ze sálu a nečekáš, že dva zkušení trenéři, jeden veterán UFC, budou na Wanlisse čekat, rozběhnou se a dají mu hlavu. Beru to jako naši chybu. Je to skvrna, protože opravdu chceme být rodinnou zábavou. Byl jsem z toho zničenej nejvíc ze všech.

Wanlissova přítelkyně psala na Instagram, že jste ho nutili do zápasu stejně naskočit a že jste ho ani neposlali na vyšetření. V nemocnici ale být měl.

Vysvětlím. Oni si přečetli náš česky psaný příspěvek na Instagramu, klikli na „zobrazit překlad“, což dělá automat. A tam se jich dotklo nějaké nedorozumění v překladu. Daniela je velmi emotivní dívka a aniž by měla všechna fakta, vysmolila ten příspěvek. Sice ho smazala, jenže v našem světě co dáš ven, v ten moment někdo dělá printscreen. Vysvětlili jsme si to, on samozřejmě na vyšetření byl včetně magnetické rezonance. Naopak nám děkovali za všechnu starost.

Wanliss a Siraj měli zápasit v rámci GameGancheru, ale přesunuli jste jejich duel na duben. Rozumím, že jsou fanouškovsky atraktivní stejně jako zraněný Keita, jehož zápas jste taky odsunuli. Ale není z toho už trochu holubník? Máte rezervní zápasy.

Jo a ne. My se vždycky ptáme všech bojovníků, jestli jsou s naším plánem ok. A dneska byla porada všech bojovníků, kde nikdo neřekl: Kašlat na vás, jdete jim na ruku. Snažíme se být maximálně spravedliví, velkou výhodou je, že pravidla vytváříme my sami... Keitu chtějí všichni vidět, bojovníci se s ním chtějí utkat. A k Wanlissovi by to taky bylo nefér, když se teď necítil, ale to ho mám vyřadit za to, že ho někdo napadl?

Taky tomu šel naproti, Siraje od první sekundy urážel.

To vůbec neberu. Že mu nadával? Jsou to slova, trash talk. Vím, že měl narážku na jeho trenéra, která byla za hranou. A ani mně se nelíbila... Ale určitě to neznamená, že jako trenér mu to můžeš takhle vrátit. A podívejte, Wanliss i Siraj dneska dokázali sedět vedle sebe. Akonne sám přišel a říká, že je se vším úplně v pohodě, že se Sirajem chce dál zápasit. Vždyť za to napadení Siraj taky nemohl.