Tři kopance mezi nohy a bacha na zlomenou očnici. Zůstane Kincl v Oktagonu?

Jak už to bývá, výrazně větší Wawrzyniak se ve třetím kole úplně vyčerpal, takzvaně „odešla fyzička“. A Kincl chytře zaútočil po škrcení, místo aby se Poláka snažil bezhlavě umlátit.

„Je to jedno z nejtěžších a největších vítězství v kariéře,“ oddech si potlučený český šampion střední váhy Oktagonu do 84 kilogramů.

Kincl a Oktagon 4 zápasy, 4 výhry, král střední váhy do 84 kg Únor 2022, Samuel Krištofič – na body, zisk titulu Září 2022, Alex Lohoré – K.O., obhajoba titulu Květen 2023, Karlos Vémola, na body, obhajoba titulu Březen 2024, Piotr Wawrzyniak, submise, obhajoba titulu A co dál? Kinclovi končí smlouva, bude jednat primárně s Oktagonem, ale také s polskou KSW. V Oktagonu by Kincl mohl zápasit už v červnu v Edenu s Matějem Peňázem.

Nedivím se.

Když si ještě vezmu, kolik klacků mi padalo pod nohy v přípravě, je to i jedna z nejcennějších výher. Takové momenty si člověk pamatuje navždycky. Když jsem dva roky zpátky porazil Alexe Lohorého za dvě minuty, všechno mi krásně sedlo. Ale v šatně jsem si říkal, že to bylo až příliš snadné. Tohle bylo z hlediska emocí perfektní.

Klacky pod nohy... Třeba nedávno zlomená očnice pod levým okem?

(ironicky) Polák mi po ní vůbec nešel, co? Nemám tu ani tečku... Ne, já s tím počítal a dělal bych to úplně stejně. Když se zápasník rozhodne vrátit zbytečně brzy po zranění, druhý mu to má nechat sežrat.

Myslel jste na zranění během zápasu?

Už ani v šatně, ale samozřejmě jste viděli, že jsem v kleci až moc uhýbal, abych nemusel na operaci, kdyby něco trefil, jak byl dlouhý. Přenesl jsem si věci z tréninků, kde jsem se úderům do očnice vyhýbal za každou cenu. Určitě to sehrálo svou roli.

Taky vás hned třikrát kopl mezi nohy, byť potřetí jen lehce. To muselo být taky frustrující.

Hodně. Nevím jak vy, ale ty údery šly krásně slyšet, všechno kolenem. To třetí šlo víc ze strany, ale suspenzor to trefilo. A protože už jsem předtím dostal dvakrát, nebylo to příjemné. Nejhorší bylo asi to druhé, to jsem pauzičku fakt potřeboval. Přitom jsem cítil, že Polák odchází a zatavuje se. Chtěl jsem mu z kardia ubrat ještě víc, ale sám jsem si potřeboval vydechnout, takže se začínalo od začátku.

Co ty další klacky v přípravě?

Rozpadl se mi trenérský tým, moji dva stálí trenéři tu nemohli kvůli osobním záležitostem být. Ještě že nejsem pověrčivý, jinak bych si mohl do hlavy hodit, že všechno jde do kopru.

Wawrzyniaka jste uškrtil ve třetím kole. A slíbil jste nám příběh...

Jak jsem měl zápas v plánu až po jedenácté večer, seděli jsme s týmem dlouho na hotelu a slyšeli jsme vysílání, jak Ondra Novotný (spolumajitel Oktagonu) komentuje borce s hnědým páskem v brazilské jiu-jitsu. Masakr na submise, ale že nikoho neutáhl jedenáct let... Tak jsme se podívali, kdy jsem vlastně já vyhrál naposledy na škrcení.

Před šesti lety...

Ještě v době organizace XFN. Tak jsme si řekli, že to dneska musíme ukončit na submisi. Ta jediná mi v Oktagonu chyběla.

Končí vám smlouva s Oktagonem. Budete jednat o prodloužení. Kolik potřebujete času, než se rozhodnete? Lanařit vás bude i polská prestižní soutěž KSW.

Nejdřív chci domů za dcerou. Hodně jsem ji teď zanedbával. V pondělí si uděláme společný den. A od úterý nad tím chci přemýšlet. Samozřejmě to proberu s manželkou, to je jasné.

Za jak dlouho byste chtěl další zápas?

Potřebuju si zkontrolovat tu očnici. Myslím, že je v pohodě, jen ji trochu cítím, to asi budou ty podlitiny okolo. V úterý se začnu hýbat a zápasit chci co nejdřív. Loni jsem měl jen jeden zápas, to mě štve.

Stojí před vámi šance na zápas na fotbalovém stadionu v Edenu, kde byste se mohl utkat s Matějem Peňázem.

Ten mají na mušce snad všichni zápasnici. Skvělá akce a ve hře je určitě i pro mě.