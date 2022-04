Šampion proti legendě MMA. Oktagon slibuje velikány, nepřátele i ženské pěsti

Po dvou letech čekání a odkládání kvůli pandemii covidu a vládním opatřením rozburácí Ostravar arénu konečně turnaj Oktagon 32. Titulový zápas obstará David „Růžový panter“ Kozma proti Petru „Monsterovi“ Knížeti. Nejdéle panující šampion a suverén posledních let proti nestárnoucí legendě MMA.

Ty dva dělí 15 let, ale byl to právě Kníže kdo poslední vzájemný souboj v prosinci 2017 ovládl. „Byl jsem nezkušený kluk. Od té doby jsem se zvedl. Budu ho tlačit, trápit v každém kole, aby to vzdal,“ řekl devětadvacetiletý rodák z Karviné David Kozma v rozhovoru pro iDNES Premium.

Mluví pro něj rychlost i fyzická kondice. Od souboje s „Monsterem“ nepoznal v Česku a na Slovensku porážku. Bylo by překvapením, kdyby nezvítězil. Ovšem Petr Kníže je tvrďák. Zkušený, mentálně silný. Co na tom, že už se mu ve vousech lesknou šediny. „Jsem tu proto, abych si vzal, co mi patří. Myslím si, že David bude koukat. Na tuhle bitvu nezapomenete,“ prohlásil ve videu z dílny Oktagon MMA.

Kdysi bývali kamarádi, dnes si nemohou přijít na jméno. Řeč je o další dvojici bijců sobotního galavečera. Václav „Baba Jaga“ Mikulášek vs. Tomáš „Bolo“ Meliš. Oba vyhlašují, že si chtějí ublížit.A hodně. „Pokud bude v postoji, tak ho seknu, pokud na zemi, tak ho ubiju. Buď mu utrhnu ruku, nohu, nebo mu ukroutím hlavu,“ říká Meliš. A Mikulášek vrací úder: „Nechci s tebou být kamarád. Jseš krysa zas*aná.“

Dvanáct tisíc diváků v hale uvidí v akci i pavoučího muže Matěje Peňáze, české zápasnice Moniku Chochlíkovou a Lucii Pudilovou či Jeremyho „Grizzlyho“ Kimballu.

Američan se zkušenostmi z Bellatoru i UFC se do klece vrací po více jak dvou letech a střetne se s 201 centimetrů vysokým norským obrem Thomasem Narmem s přezdívkou Poslední Víking. Kimball v poslední době přibral, což jasně předvedl i na sobotním vážení, takže mění souboj v polotěžké váze za těžkou. Jak ho zvládne?