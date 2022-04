Kozma zůstal vládcem Oktagonu ve welterové váze, na body porazil Knížeho

„Byl to strašně těžký zápas. Každý, který je na pět kol, je náročný. Je neskutečné, co Petr ve svém věku vydrží,“ řekl Kozma po duelu, který vyhrál jednoznačně na body a byl aktivnější po většinu času.

„Na startu něco trefil, cítil jsem to, ale pak to bylo v pohodě. Mně to spíše pomáhá, nastartuje mě to. Chtěl jsem to ukončit, nechtěl jsem tady být pět kol. Nebylo to moc atraktivní, ale vždy to nejde ukončit,“ podotkl Kozma.

Kníže přiznal, že duel pro něj byl extrémně náročný. „Docházela mi síla. Shazování bylo dost náročné. Cítil jsem, že to není úplně ono a věděl jsem, že když to budu hrotit v prvních kolech, na konci to bude průšvih. Musel jsem se tedy trochu šetřit,“ uvedl Kníže, jenž doufal, že soupeře dokáže v závěru trefit a ukončit před limitem. „Věděl jsem, že v postoji mám spíše šanci než na zemi. Některé rány cítil, to jsem viděl, ale nepodařilo se,“ řekl Kníže.

Výhru si v Ostravar aréně připsala i jediná Češka, která má za sebou angažmá v elitní světové organizaci UFC Lucie Pudilová. Sedmadvacetiletá bojovnice porazila v postojářském souboji Brazilku Caroline Yarikawe da Cruzovou jednoznačně na body.

„V prvním kole jsem si asi zlomila ruku a musela jsem poté boxovat jen s jednou. Omlouvám se tedy fanouškům, že to nebylo až tak skvělé,“ řekla Pudilová, která si ve 20. zápase připsala 13. výhru.

V hlavním předzápase akce porazil Slovák Tomáš Meliš domácího Václava Mikuláška, když rozhodčí duel ukončil v čase 3:08 po takzvaném verbálním vzdání. Mikulášek totiž ve chvíli, kdy mu soupeř páčil ruku zařval bolestí.

„Stejně jsem jednou prohrál. Páčili mi nohu, já jsem zařval a rozhodčí to ukončil. Od té doby si na to dávám pozor. Možná jsme ale jen předešli zbytečnému zranění,“ řekl Meliš. „Je to vítězství, i když to asi pro diváky nebylo,“ přiznal.

Mikulášek byl nejprve zaskočen ukončením zápasu, po chvilce ale prohru přijal. „Poprvé jsem si zařval, abych si ulevil a pomohl si. Podruhé to bylo stejné, ale rozhodčí to hned ukončil. Moje chyba, neměl jsem řvát,“ uznal Mikulášek.

Zpět na vítěznou vlnu se vrátil Filip Macek, který v listopadu prohrál titulový zápas s Dánem Jonasem Magardem na body. Dnes si poradil s Ramonem Martínezem z Dominikánské republiky, jenž mu duel po takzvané submisi „odklepal“ již v prvním kole.

Na body vyhrál Daniel Škvor nad Pavolem Langerem ze Slovenska i Matěj Peňáz, který udržel neporazitelnost po souboji s Italem Giovannim Melillem.