Marpo a Vémola se hádali: Muhammad Ali z tebe nebude. Jen blázni ti věří

Na tiskovce se potkali ještě budoucí soupeři Václav Sivák s Jonasem Magardem (box) či Ivan Buchinger s Losenem Keitou (MMA o titul lehké váhy do 70 kg).

Box Marpo vs. Vémola, do 84kg

Utkají se 21. května v boxerském duelu v O2 areně. Zpěvák Marpo, vlastním jménem Otakar Petřina, a proti němu specialista na boj na zemi a MMA zápasník Vémola.

Fanoušci o souboj zájem mají, zároveň ale většina tuší, že pohledný box to nebude.

„Určitě ne, z Karlose Muhammad Alli (jeden z historicky nejlepších boxerů všech dob) asi nebude, no. Řekl bych, že bude dávat plaváky (údery připomínající plavce ve vodě) a tlačit dopředu,“ prohlásil Marpo.

„Všichni víme, že postoj byla a pořád asi je moje slabost. Možná nebudu Ali, ale vyhraju to drsností a bojovností. Jdu ho zničit, knokautovat. Vždyť on nedokázal vypnout ani čtyřicetiletého zpěváka. Vyhrál tak tak,“ připomněl Vémola Marpův souboj se Slovákem Rytmusem, který skončil na body.

Před čtyřmi lety platil Marpo za jasného favorita, není totiž v bojových sportech zcela bez zkušeností. Odmala se rád rval, v dospělosti se věnoval thajskému boxu, rád kopal a dotáhl to až na vicemistra Česka. Vyhrál šest z devíti zápasů.

Ota Petřina alias Marpo podepsal smlouvu i s organizací RFA, aby zápasil v boxu se Slovákem Iljou Škondričem. Karlos Vémola na tiskové konferenci Oktagonu v Ostravě.

I teď je možná překvapivě kurzovým favoritem (například na Tipsportu je kurz 1,8 na Marpa a 1,88 na Vémolu).

„Ale všiml jsem si, že mu lezu do hlavy,“ myslí si Vémola. „Ne, že by měl strach. On je magor, má koule a mám k němu respekt jako k člověku a muzikantovi, ale ne jako k zápasníkovi. Strašně ho trápí, že musí dřít.“

„Nikdy jsem tolik nedřel a nikdy mě to takhle nebavilo. Já mám hlavu nastavenou dobře, umím s ní perfektně pracovat,“ argumentoval Marpo.

„Pro mě by to skončilo, kdybych prohrál, nedokázal bych to skousnout. Jen blázni si myslí, že může vyhrát,“ pokračoval Vémola.

„Bude to můj den, porazí ho pos... zpěvák,“ vrátil Marpo.

Vémola si věří tak, že už teď si naplánoval čtrnáct dní po boxu zápas ve Frankfurtu na historicky prvním turnaji Oktagonu v Německu. V MMA a navíc ve vyšší váhové kategorii do 93 kilogramů, protože by v tak krátkém čase nedokázal dvakrát hubnout do limitu 84 kilogramů.

A byť přiznává, že to je možná hodně brzy, nechce na takové akci chybět. „Je ale vůbec dovolené, aby člověk zápasil čtrnáct dní po tom, co dostal K.O.?“ nadhodil Marpo řečnickou otázku.

Box Sivák vs. Magard, do 64 kg

Na rozdíl od předešlé dvojice slibují tihle dva exkluzivní podívanou. Sivák je zřejmě největší nadějí bojových sportů v Česku. Ve 22 letech stihl získat titul mistra Česka v boxu, vybojovat mezi amatéry prestižní světový titul kickboxerské organizace WAKO a před několika měsíci i WAKO PRO. V kickboxu mezi profesionály z osmnácti zápasů ani jeden neprohrál.

Naproti němu dánský MMA zápasník Jonas Magard drží pás bantamové váhy Oktagonu (do 61,2 kg) se skóre 14-5.

Magard toužil po boxerském zápase a chtěl pořádnou výzvu. O Sivákovi prohlásil, že na ulici by ho donutil se vzdát, že by ho brzy uškrtil.

„Doufám, že si to tam někdy opravdu dáme. Ne v kleci, ale naživo,“ řekl Magard na tiskové konferenci. Jenže to mu pravidla v boxu nedovolí.

„Nemám co ztratit, ale myslím, že i na ulici bych ho normálně zbil,“ reagoval Sivák. „Není to pořádný fighter. Zbil akorát Filipa Macka, kdo je nějaký Macek? A to říkám s respektem, ale já teď přijel z Ruska, kde jsem zápasil s těmi nejlepšími na světě.“

Na jednom se nicméně shodli. V O2 areně 21. května předvedou to nejlepší ze všech. „Tohle bude rozhodně hlavní zápas. Já začínal s boxem ve dvanácti, Jonas je taky kvalitní boxer. Něco vám ukážeme,“ začal Sivák.

A Magard nadšeně dodal: „Náš zápas si budete pamatovat. Jsme dva hladoví a opravdoví fighteři. Slibuju vám, že to bude úžasné.“

Následný staredown proběhl ve vší vážnosti, napjatě. Trval dlouho, ani jeden nechtěl uhnout. A když si podali ruce, vypadalo to na melu, začali se totiž přetahovat, kdo má větší sílu. Nakonec si zachovali tvář sportovce a odešli bez konfliktu.

MMA Buchinger - Keita, do 70,3 kg

I když to trochu komunikačně drhlo, protože jeden druhému příliš nerozuměl, i oni dva si vyměnili mnoho slov.

Šampion lehké váhy ze Slovenska Ivan Buchinger (39-7) a prozatímní šampion z Belgie Losene Keita (8-0) se střetnou 4. června ve Frankfurtu, aby své pásy sjednotili.

Keita mohl získat prozatímní pás proto, že Buchingera na delší čas vyřadilo zranění. Pozoruhodné bylo, že zatímco Keita se svým pásem na tiskovku dorazil, Buchinger své dva pásy (je šampionem nejen v lehké, ale i v pérové váze do 65,8 kg) nechal doma.

„Brzy o ně přijdeš úplně,“ věštil Keita.

„Vždyť ten tvůj je vymyšlený,“ opáčil Buchinger. Soupeře ale pochválil: „V postoji je šikovný, výbušný, dobře boxuje. Jenže na zemi absolutně nic neumí, tam nemá šanci. Bude utíkat.“

„Každý zápas začíná v postoji, nejdřív mě na tu zem budeš muset dostat, brácho,“ vrátil Keita.

Dá se očekávat, že oba budou mít ve Frankfurtu velkou podporu. Keita proto, že z Belgie s ním tradičně jezdí stovky skalních a divokých fanoušků a do Německa to je blízko, Buchinger proto, že v Německu roky trénoval a má tam spoustu kamarádů.

„Určitě se na mě brutálně připravuje, bude mě chtít zabít. No, uvidíme,“ pronesl Buchinger.

Keitu trochu rozčarovalo, že slovenský protivník nemluví anglicky: „To máš poškozený mozek?“

„To budeš mít ty po zápase,“ řekl mu pohotově Buchinger. A pokud opravdu vyhraje borec, který se v minulosti utkal i s Conorem McGregorem, nemusí se bát, že by byl bez soupeře. Už na něj čekají Jakub Tichota a Mate Sanikidze.

„Ty kokos, tyhle vůbec neznám. Chtějí mě poslat do důchodu? Vždyť v něm už jsem. Můžou se mnou jít oba najednou,“ smál se 34letý Buchinger.