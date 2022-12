S mentalitou rváče z ulic. Nechci být za buchtu, říká zápasník Mikulášek

V Ostravě se měl Mikulášek (7-10) původně utkat s Bulharem Nikolou Zlatevem, ten ale do Česka nestihl kvůli zrušeným letům dorazit. A tak pouhý den před konáním přijal výzvu olomoucký zástupce Petr Bartoněk (2-4).

„Na Ostravě mi stojí sponzoři a fanoušci. Neumím si představit, že bych tam nebyl. Tam se narodil Vašek, kterého buď milujete, nebo nenávidíte,“ uleví si.

A pak začne povídat o ztracených penězích kvůli ukradenému účtu na Instagramu, o tom, proč ho trenéři naposledy odmítli doprovázet na zápas ve Frankfurtu, a o období porážek.

Co s vámi dělá, že jste v MMA vyhrál naposledy v roce 2019?

Hele nic. Co by změnilo, kdybych se trápil? Mrzí mě to, občas mi to vrtá v hlavě, ale neumřu kvůli tomu. Zvlášť když vím, jakým způsobem jsem párkrát prohrál. Máma mi vždycky říká, že dokud nejde o život, jde o ho... Beru to komediálně.

Cítíte, jestli se změnilo, jak vás fanoušci vnímají?

Určitě, lidi mi píšou, že už to není jako dřív. Nikdo ale nevidí do zákulisí. Jednoduše nejsem typ, který by vykládal, co se dělo. Kromě týmu se nemusím nikomu omlouvat, maximálně věrným fanouškům.

Pořád patříte to RPG týmu? V říjnu ve Frankfurtu jste nastupoval po vzájemné dohodě bez jeho podpory.

Stále a vždy! Na Frankfurt jsem se nepřipravil, jak bych měl, proto trenér David Vyvážil řekl, že jestli nastoupím, nebude to v jejich barvách. A protože jsem nechtěl být za buchtu, odříct zápas a naštvat Ondru (promotéra Novotného) a další, šel jsem do toho. Jak se ukázalo, platí, že trenér má vždycky pravdu.

Co mu vadilo?

Nedostatečná fyzička. Měl jsem zdravotní problémy a některé věci jsem nemohl dělat. Byl jsem připravený na šedesát procent a v takovém stavu mě pustit nechtěli.

Jak jste reagoval?

Bolelo to, trenéra chcete mít vždycky po boku. Ale Davida chápu. Je to chlapík, který vždycky drží slovo, takže naštvaný jsem nebyl. Žádná křivda.

Opravdu?

Ne. Oni mě stejně podpořili. Volali mi, že mi drží palce, a radili mi. Máme s Davidem podobné smýšlení, oba jsme vyrostli na rvačkách na ulici. Přijal mě v Praze jako Ostraváka, sehnal sponzora a naučil mě, že se mám vždycky chovat jako chlap. Nekoukat na všechno bledě a občas držet hubu a krok.

OKTAGON MMA @OktagonOfficial FIGHT ANNOUNCEMENT



Václav Mikulášek looks to get back into the win column when he faces Nikola Zlatev at a catchweight of 86kg next weekend.



‘Baba Jaga’ has never been to a decision in 17 bouts and always brings the action inside the cage.



https://t.co/TVP7NaEp1x https://t.co/EHtZenKs2E

Pomohl vám vyrovnat se s popularitou?

Já ji nikdy neřešil. Pořád si připadám jako obyčejný kluk.

Na Instagramu jste měl ale velice sledovaný profil.

Skoro sedmdesát tisíc. Jenže 13. dubna na moje narozeniny mi účet někdo ukradl. Chtěl jsem se podívat na přání a najednou na mě vyjel dotaz, ať potvrdím, že nejsem robot. Odklikal jsem to a bum. Instagram zmizel. Psal jsem na x podpor, ale nepomohlo to. Takže mám nový účet (17 tisíc sledujících).

Kolik vás to stálo?

No přišel jsem o sponzory. O některé úplně, jiní ponížili částku. Od dubna, co účet zmizel, jsem přišel tak o sto až sto padesát tisíc korun. To je dost. Ale nikomu to za zlé nemám. Čím méně si člověk stěžuje, tím méně ho to se...

Pro Oktagon jste ale dál zůstat hodnotný, ne?

Určitě. Když mají turnaj s Mikuláškem, táhne to víc lidí. Mám teď novou smlouvu na šest zápasů a zvýšili mi plat. Nemyslím, že by na mě Oktagon stál, ale jsem jedno z lákadel. Všechno ale lidi jednou přestane bavit. Stojím nohama na zemi.

Bere vás komunita bojovníků vážně?

Stačí, že mě tak bere tým. Nejsem Jirka Procházka, Mach Muradov nebo David Kozma. Já jsem Baba Jaga, originál. Nechovám se podle jiných, aby někdo mohl říct: jo, teď se chováš jako správný sportovec.

Po sérii porážek ale máte situaci těžší, ne?

No jo, nemůžu si moc dovolovat. Ale já si nestěžuju, chci mít co nejméně starostí. Je pravda, že mě občas něco naštve a lidi to berou jako stížnost, ale určitě si nevyskakuju.

Při vážení a na staredownech se snad vždycky široce smějete, často provokujete. Baví vás to?

To přichází automaticky, mám to zabudované v sobě. Jsem hrozný provokatér! Posledně mě napadlo, že by bylo úplně skvělé, kdybych z kraťasů vytáhl čokoládovou tyčinku. Sice byla trochu rozteklá, ale kousl si i soupeř. Kdybych nikoho neštval, dělal bych to špatně.

Jak moc vám v hlavě šrotují poslední zápasy a některá nejasná ukončení?

Občas mi bleskne hlavou, proč jsem si to prohrál takovou amatérskou kravinou. Štve mě to hrozně, ale nechci se tím nechat zpomalovat, protože bych se nedostal dál.

V roce 2021 s Norem Thomasem Robertsenem vás zastavilo zranění.

To se přijímá podstatně lépe, bohužel se to občas stane. Nemohl jsem se postavit na nohu. Pokřupalo to tam, oteklo a museli mě pak do auta odnášet. Chvíli jsem ale přemýšlel, jestli bych nevydržel. Opřel bych se o klec a držel. Jenže kdyby by mi na nohu šlápl, nebo mě hodil na zem...

Další bitvu s Tomášem Bolem ukončilo verbální vzdání se. Zařval jste, když vám kroutil rukou.

Trenéři mě za to hrozně seřvali. Že prý dobře mi tak. Udělal jsem milion chyb a zaplatil za ně. Já si řevem pomáhám i na tréninku, abych vydržel. Je to hloupé.

A naposledy již zmíněný Frankfurt. Byl jste hodně naštvaný. Hlásil jste rozhodčímu Voborníkovi, že vás soupeř píchl nedovoleně do oka, on místo pauzy zápas ukončil pro škrcení.

Nevím proč. Neklepal jsem, nebyl v ohrožení, ze škrcení jsem několikrát unikl. Nechci se v tom rýpat, nevzešlo by z toho nic dobrého. Ten faul byl schovaný, jak jsme padali. Frajer (Hojat Khajevand) se mi po zápase s celým týmem omlouval. Možná jsem měl mlčet, ale jak jinak rozhodčího upozornit na faul?

Vysvětlili jste si to?

Co byste si chtěl vysvětlovat. To nemá cenu. Navíc jsem splachovací a vím, že jeho mi do klece už nedají.